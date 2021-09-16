فيديو صادم.. شاب يرفع فستان فتاة ويتحرش بها جنسيًا في الشارع العام بطنجة

أثار شاب غضبًا في المغرب بعد تحرشه جنسيًا بفتاة واعتدى عليها بالضرب في أحد شوارع مدينة ووثق فعله الشنيع في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقطع الفيديو الصادم، فقد كان الشاب يتتبع إحدى الفتيات التي كانت ترتدي فستانًا قصيرًا برفقة أحدهم، قبل أن يقترب منها ويرفع فستانها ويضربها على مؤخرتها وسط ضحكات من كان يصور المشهد المقزز له.

وفي اللحظة التي رفع فيها المتحرش فستان الفتاة والتحرش بها جنسيًا التفتت الفتاة وهي في حالة صدمة وذهول من الموقف الصعب الذي وضعت فيه في الشارع العام.

وبعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، أعلنت السلطات المغربية تحديد هوية مصور الفيديو وجرى إلقاء القبض عليه، فيما لم يتم التوصل إلى المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار.

وبعدها بساعات قالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان لها إنه "تم توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، وذلك في سياق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية".

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بضرورة محاسبة المتحرش حتى يكون عبرة لغيره وفضحه على الملأ.

وأعرب النشطاء عن استنكارهم لما حدث لفتاة طنجة، حيث قال أحد المعلقين: "هناك من يحسب أن النساء في الشارع هن مِلك للجميع، وأن لا حق لهن في التجول واستنشاق هواء نقي أو شرب كأس شاي بالمقهى أو السباحة".

وكتبت أخرى متسائلة: "لماذا كل هذا التضييق في الشارع؟ الفتاة التي تعرضت لهذا العنف البشع، لم تمس أحدا ولم تضيق على أحد. بل هي فقط أرادت أن تلبس ما يعجبها بدون أن تمس بحرية الآخر".