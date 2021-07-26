فيديو صادم... مندوب توصيل يبصق في أكواب القهوة قبل تسليمها في السعودية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فعل شنيع قام به مندوب توصيل قبل تسليمه طلبية لإحدى الزبائن في المملكة العربية السعودية.

ويوثق الفيديو، الذي تم التقاطه من خلال كاميرات المراقبة الموجودة على مدخل منزل صاحبة الطلب، اللحظة التي قام بها المندوب بالبصق داخل أكواب القهوة التي طلبتها إحدى الزبائن قبل تسليمها الطلب.

مندوب توصيل يبصق على أكواب قهوة.. وصاحبة الطلب توضح التفاصيل

رصدت كاميرات مراقبة لحظة بصق مندوب إحدى شركات التوصيل على أكواب

القهوة التي طلبتها إحدى الزبائن

وأوضحت صاحبة الطلب في حديثها ل"أخبار 24" أنه في الأسبوع الماضي طلبت من أحد المقاهي الشهيرة بمدينة الرياض قهوة وبعد pic.twitter.com/U1c8wAOHF4 — 𝓗𝓾𝓷𝓽𝓮𝓻 🇺🇲🇸🇦 (@eusticehunter) July 26, 2021

وقالت صاحبة الطلب بأنها تواصلت مع أحد المقاهي الشهيرة بمدينة الرياض للحصول على مشروب ساخن، وعند اقتراب وصول المندوب لمنزلها اتصل بها ليخبرها بأنه أمام المنزل.

وبناء على اتصاله قامت صاحبة الطلب بفتح الكاميرا الأمامية لمنزلها من أجل التأكد من وصول المندوب من أجل فتح الباب له لكنها فوجئت بأنه يقوم بالبصق على أكواب القهوة ومسحها بيده.

مرور الوقت تواصل

معها مندوب التوصيل من جنسية آسيوية وأخبرها بأنه أمام المنزل.

وأضافت أنها قامت بفتح كاميرات المراقبة للتأكد من وصول الأطفال للمندوب

لأخذ القهوة، وتفاجأت برؤيته وهو يقوم بالبصق على أكواب القهوة ومسحها

بيده، مشيرة إلى أنها رفعت بلاغا في التطبيق وقاموا بإرجاع المبلغ — 𝓗𝓾𝓷𝓽𝓮𝓻 🇺🇲🇸🇦 (@eusticehunter) July 26, 2021

وأشارت صاحبة الطلب إلى أنها رفعت بلاغًا في التطبيق وقاموا بإرجاع المبلغ.

ولم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من توقيت أو مكان التقاط الفيديو لكن بعض المغردين أكدوا بأنه ألتقط الأسبوع الماضي.

وفي موقف مشابه وقع في تركيا، عقدت محاكمة مطولة بشأن قضية عامل توصيل بيتزا إلى المنازل قام بالبصق داخل إحدى الطلبات قبل تسليمها لصاحب الطلب.

ووقع الحادث في مدينة إسكي شهر التركية عام 2019، عندما فتح عامل التوصيل، براق س، علبة بيتزا كان يحملها إلى أحد الزبائن، ومال بوجهه إلى داخلها وفي يده الهاتف المحمول، وقام بالبصق في البيتزا ثم حملها إلى الطابق الخامس إلى زبون يدعى حسين أليوز.

واتهم عامل التوصيل بـ"تعريض حياة الناس للخطر بتسميم الطعام أو إفساده"، وهذه التهمة يمكن أن تكلفه من 2 إلى 15 سنة في السجن، وبتهمة أخرى هي إلحاق الضرر بالبضائع وتعريض صحة الزبون للخطر، التي يعاقب عليها القانون التركي من 4 أشهر حتى 3 سنوات.

الأميرة السعودية ريما بنت بندر تلفت الأنظار في "أولمبياد طوكيو"

الحفل القادم لملكة جمال الكون سيقام في فلسطين المحتلة!

طفل يتزوج في العراق وينصح الشباب: تزوجوا مبكرًا!