فيديو لحادثة دهس متعمدة بعد صلاة الفجر تثير ضجّة في السعودية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لحادثة دهس مروّعة وقعت في أحد الشوارع السعودية.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبتة على الطريق العام لحظات دهس سيارة لرجل، وقذفه عدة أمتار ثم ينزل شخصان للاعتداء عليه وسرقته.

🔴 عملية دهس متعمد لرجل وسرقته والاعتداء عليه بعد خروجه من المسجد في صلاة الفجر !!



هولاء من يعثون في الارض فساد



اتمنى التعاون بنشر التغريدة ليتم القاء القبض عليهم @security_gov @MOISaudiArabia @kamnapp pic.twitter.com/y0tk9NBQgV — عبدالله السالم (@Abdulahalsalemm) January 23, 2022

وتفاعل المغردون الغاضبون مع الحادثة، مطالبين السلطات المسؤولة التدخل والقبض على الجناة الذين تعمدا دهس الرجل وسرقته تمهيدًا لمحاسبتهما.

وبعد ساعات وجهت النيابة العامة السعودية السلطات الأمنية بالقبض على الشخصين الذين ظهرا في فيديو الدهس.

ووجه النائب العام بالتحقق من محتوى الفيديو والقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، ومباشرة التحقيق معهم على الفور، تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم.

وذكر مصدر في النيابة العامة، أن "قضايا الاعتداء على الأشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدًا بأن النيابة العامة "ستلاحق كل من يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر وفقًا لمقتضيات النظام، وستجرّم كافة السلوكيات التي ترّوع الآمنين وتمس سكينتهم وحقوقهم المصونة شرعًا ونظامًا.

وذكر بأنه سيتم تقديم كل من أسهم في إتيان هذه الأفعال بشكلٍ مباشر أو عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.

حفل أسطوري لأميرة هندية في دبي .. شاهدوا الصور

فيديو لـ "فأر الشاورما" يغلق مطعمًا في جدة

لعبة الحبار بموسم الرياض : أسعار التذاكر – طريقة الحجز

