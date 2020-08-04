فيديو لـ أصحاب القلوب القوية: جثث ملقاة في الشوارع ومصابين ملطخين بالدماء في انفجار بيروت!

إنفجار بيروت هي الكارثة التي أصابت الشعب اللبناني والتي على آثرها حصدت أرواح المئات وتسببت بجروح لـ آلاف المواطنين وشتت وهدمت بيوت سكان العاصمة بيروت.

الحدث المؤلم الذي هز العالم العربي لا بل والعالم الغربي وجمع قلوب الوطن العربي لا تزال آثاره موجودة حتى بعد ساعات من وقوع الكارثة.

فيديوهات انتشرت بشكل كبير أوضحت للعالم حجم الكارثة التي أصابت لبنان الأرز..

فيديوهات كشفت عن جثث ملقاة على الطرقات من دون أي حركة..

فيديوهات أظهرت المصابين وهم ملطخين بالدماء ويركضون من مكان لأخر بحثا عن من ينقذهم..

فيديوهات عكست حجم الخسائر الذي عاشتها بيروت في ثوانيٍ قليلة..

الكارثة أدت إلى إدراج صور شباب وشابات الوطن ضمن خانة المفقودين، منهم من توفي ومنهم لا تزال جثته في الطرقات ومنهم من تفرق عن عائلته ولا يعرف مصيرهم.

المستشفيات في بيروت أعلنت أنها قد إمتلأت لأخرها وليس هناك مجال لـ إستيعاب المزيد من المصابين، القدرات الطبية المحدودة عرقلت عمل الطاقم الطبي بشكل كبير...

من المسؤول؟ لا نعلم بعد ولكن نعلم أن الشعب هو الضحية.

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