فيديو مؤلم .. سقوط بهلواني أثناء عرضه في سيرك بروسيا

تعرض لاعب بهلواني لحادث مؤلم حين اختل توازنه وسقط من ارتفاع شاهق أثناء تقديمه عرضًا في سيرك يقع في مدينة تيومين الروسية، في سيبيريا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث المؤلم حينما كان مؤدي العرض يستعرض مهارته في المشي على الحبل من ارتفاع شاهق حاملًا زميله على كتفيه.

وخلال سيره على الحبل، اختل توازن المؤدي الأمر الذي أدى إلى سقوطه أرضًا على قدميه مباشرة.

وذكرت تقارير إعلامية في روسيا أن الفحوصات بالأشعة السينية كشفت بأن مؤدي العرض أصيب بكدمات في ساقه اليسرى فيما تمكنت شريكته من تجنب السقوط بفضل الحزام الذي كانت ترتديه.

وبعد الحادث المؤلم، تم فتح تحقيق رسمي لتقييم الامتثال للوائح السلامة في مكان العمل المطلوبة لأداء السيرك.

وتم تنظيم علمية التفتيش من قبل فرق مختصة من مكتب المدعي العام في المنطقة الوسطى في مدينة تيومين الروسية بالتعاون مع مختصين من مفتشية العمل الحكومية في المنطقة.

يذكر أن عروض السيرك تتضمن مجموعة من الفقرات التى تُقدم فيها الحركات والألعاب البارعة والمثيرة بهدف إمتاع المشاهد وتسليته، ومنها: