فيديو "متحرش بريدة" يثير غضب السعوديين.. أخرج عضوه الذكري أمام فتاة في الشارع

عديدة هي الوسوم التي تتصدر "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توثق حالات تحرش مُشينة تتعرض لها النساء في العالم العربي وسط مطالباتٍ بالقبض على المتحرش وجعله عبرة لغيره.

وبعد أيام من تصدر وسم "#متحرش_أبها"، ها نحن اليوم أمام وسم "#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" الذي يوثق لحظة تحرش رجل بفتاة كانت تجلس داخل سيارتها بطريقة استفزت الشارع السعودي بأكمله.

ويوثق مقطع الفيديو الذي التقطته الضحية بواسطة هاتفها الشخصي تحرش رجل بها قبل أن يؤدي حركات جنسية مُشينة ويخرج عضوه الذكري في وجهها وسط عبارات منها تعبر عن ذهولها مما يقوم به.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الفتاة عن هويتها، أرفقت مقطع الفيديو بوسم "#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" وتابعت: "اعتقد أنه هندي قبل لا أصور كان سوي حركان أقوى من كذا ويطق الباب ويحاول يجبرني أن افتح الباب له أتمنى يوصل عدد كبير ويتم القبض عليه".

على أي أساس أعتبرتم هذا الفعل تحرش !!!

هذا الفعل هو شروع في جريمة والدليل أنه حاول فتح الباب على المرآة !!!! #متحرش_بريده_شارع_المشاغل — كيــــان ♎️ (@wowhi69) August 1, 2021

#متحرش_بريده_شارع_المشاغل

وما يحدث من الاجانب أشد والعن ، الانظمة التي مكنت الاجانب في المنشأءت الصغيرة والمتوسطة والغت عمل الشاب السعودي في هذه القطاعات يجب أن تحدث يجب أن يخفف عدد الاجانب ، أعتماد البلد ع الاجنبي مصيبه ومعيب في حق أهله.لكنها أنظمة العمل حسبي الله ونعم الوكيل. — معتز (@nasser_1111) August 1, 2021

#متحرش_بريده_شارع_المشاغل ياربيه هالمروحين ما تغيروا يتقدمه وياقدم حركته 🤢 — 𝓔𝓲𝓶𝓮💛 (@4Eime) August 1, 2021

#متحرش_بريده_شارع_المشاغل الكثير من حالات التحرش تبدا بالنظر الغير معتدل للجنس الآخر بغض النظر عن اسباب النظر ربما شخص مسرح او محاولةالتعرف على الشخص،اوالاستغراب والاستهزاء وغيرها، لكن عادةيربط الرجل النظر بالاعجاب به مع اختلاف الثقافةمن مجتمع لآخر فما بالك التتبع بكاميرا الجوال — E-R (@rs22_a) August 1, 2021

وبعدها بلحظات تصدر وسم "#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" بعشرات الآلاف من التغريدات التي طالب كاتبوها بالقبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو في مدينة بريدة عاصمة محافظة القصيم وسط المملكة وإنزال أقسى العقوبات بالفاعل.

ولم تمضِ ساعات على إطلاق وسم "#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" حتى تمكنت الجهات الأمنية في السعودية من تحديد هوية المعتدي وإلقاء القبض عليه.

#متحرش_بريده_شارع_المشاغل

فين النسويات .! وقروب البويات الواطين ؟ ولا عشان المتحرش اجنبي مب سعودي مالهم صوت . — ريم موندياليه 💛🖤 (@REM_548) August 1, 2021

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني: "تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة".

وأضاف المتحدث أن عناصر الشرطة تمكنوا من إيقافه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر.

وقال السحيباني إن الجهات المختصة اتخذت بحق المعتدي الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته لفرع النيابة العامة.

متحرش أبها

أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في مدينة أبها عاصمة محافظة عسير جنوبي السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو المتداول عبر وسم "#متحرش_أبها"، بدا الجاني في المقطع يتتبع الفتاة إلى حمّام السيدات، ولم تتمكن من الهروب منه إلا بعد أن وجهت الكاميرا إلى وجهه وتصويره.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الشخص المتحرش.

وأشار المقدم زيد الدباش أن المتحرش مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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