فيديو مروّع… وفاة شابة تركية بعد سقوطها من مبنى أثناء تصوير فيديو "تيك توك"

لقيت فتاة تركية تبلغ من العمر 23 عامًا بعد سقوطها من ارتفاع 50 مترًا بعد انهيار لوح بلاستيكي كانت تقف عليه أثناء تصويرها مقطع فيديو لتطبيق "تيك توك".

وبحسب وسائل إعلام محلية في تركيا، فقد كانت "كوبرا دوغان" في منطقة السلطانية مع ابنة عمها هيلين م. (16) لتصوير مقطع فيديو لتنشره عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".

ولتصوير مقطع الفيديو صعدت الفتاتان إلى سطح أحد المباني قبل أن ينهار لوح بلاستيكي وقفت عليه "دوغان" لينهار تحت قدميها وتسقط من ارتفاع 50 مترًا وتفارق الحياة في مكان الحادث.

وعلى الرغم من كل الجهود، لم تتمكن الفرق الطبية التي جاءت إلى مكان الحادث من إنقاذ الفتاة الصغيرة.

وتسبب التحديات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا "تيك توك" بالكثير من الحوادث المأساوية، ففي إيطاليا خسرت طفلة صغيرة حياتها بعد أن جربت تحدي المشنقة، فيما خسر شاب آخر حياته دهسًا تحت عجلات القطار حين كان ينفذ أحد التحديات المريبة.



وفي الصين، وتوفيت الشابة شياو كيومي، بعدما سقطت من رافعة طولها 160 قدمًا أثناء تسجيلها مقطع فيديو لعرضه على متابعيها بوسائل التواصل الاجتماعي في تشوتشو، الصين؛ إذ ظهرت قبل وفاتها بلحظات وهي تتحدث إلى الكاميرا في مكان ما بدا أنه مقصورة رافعة ثم سقطت.

وأظهرت اللقطات أن الكاميرا قد تحولت فجأة إلى صور ضبابية، وبعدها أكدت الأسرة وفاتها بعدما سقطت فجأة، موضحين أن الراحلة البالغة من العمر 23 عامًا كانت تعمل كمشغلة رافعة محترفة، لكنها سبق أن أنكرت أنها تصوّر خلال ساعات العمل.