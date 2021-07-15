فيديو مروّع لسقوط فتيات من أرجوحة على حافة منحدر في داغستان

حالت العناية الإلهية دون وفاة فتاتين روسيتين بعد سقوطهما من أرجوحة على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 6300 قدم (1920 مترًا) في جمهورية داغستان، جنوب الجزء الأوروبي من روسيا في منطقة القوقاز.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن السلطات الأمنية تمكنت من إنقاذ الفتاتين حيث أصيبتا بكدمات فقط.

Moment two women fell off a 6000-Ft cliff swing over the Sulak Canyon in Dagestan, Russia.

Both women landed on a narrow decking platform under the edge of the cliff & miraculously survived with minor scratches.

Police have launched an investigation. pic.twitter.com/oIO9Cfk0Bx — UncleRandom (@Random_Uncle_UK) July 14, 2021

ووقع الحادث المروع في وادي سولاك في جمهورية داغستان الروسية، حين كانت الفتاتان تركبان أرجوحة على قمة منحدر يبلغ ارتفاعه 6300 قدم، ولكن فجأة انكسرت سلسلة الأرجوحة، وانقلب المقعد المتأرجح نحو المنحدر فيما سقطت الفتيات باتجاه حافة الجرف شديد الانحدار.

ولحسن الحظ، تم إنقاذ حياتهم من خلال منصة خشبية صغيرة كانت على حافة الجرف، مما منع السقوط الرهيب.

وقال مسؤول محلي: "أصيبت الفتاتان بخدوش، لكن لم يصب أي منهما بجروح خطيرة".

وأكدت السلطات في داغستان أن الأرجوحة لا تفي بمعايير السلامة، ونتيجة لذلك سقطت الفتيات عن المقعد المتأرجح.

وبدأت الشرطة التحقق من سلامة العديد من أراجيح الوادي التي تم بناؤها بالقرب من قرية زوبوتلي، حيث وقع الحادث، وكثير منها لا يفي بمعايير السلامة الدولية.

وتعليقًا على الحادثة، قالت وزارة السياحة في داغستان إن الأرجوحة "لا تفي بمعايير السلامة، نتيجة لذلك، سقطت الشابات عن المقعد البديل. وتقوم وكالات إنفاذ القانون وغيرها من الدوائر بالفعل بإجراء فحوصات ذات صلة لضمان عدم تعرض الحياة والصحة للخطر".

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