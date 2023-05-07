فيديو من حفل زفاف الشيخ مكتوم من الشيخة حصة .. وفنانة عربية تُحييه

البوابة - احتفلت عائلة آل مكتوم، إحدى العائلات الست الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، قبل أيام بزفاف الشيخ مكتوم بن ماجد آل مكتوم من الشيخة حصة بنت حمدان آل مكتوم.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات وصور من داخل الحفل النسائي لزفاف الشيخة حصة على الشيخ مكتوم.

وأظهرت اللقطات ومقاطع الفيديو الديكور الفخم الذي زينت به قاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي مساء يوم الجمعة، الموافق 5 مايو 2023.

أحلام تحيي زفاف الشيخة حصة والشيخ مكتوم

وأحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي زفاف الشيخة حصة والشيخ تميم في قاعة زعبيل.

وأطلت الفنانة أحلام بفستان أنيق باللونين الأسود والأبيض التي بدورها شاركت لقطات من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”.

كما شاركت الفنانة رقية ماغي بإحياء مراسم حفل الزفاف.

بطاقة دعوة أفراح آل مكتوم

تداولت صفحات تعنى بأخبار عائلة آل مكتوم صورة لبطاقة الدعوة لحضور زفاف الشيخ مكتوم من الشيخة حصة.

وتمت طباعة تفاصيل دعوة الزفاف على قطع من الرخام الفاخر وتم إرفاقها بتصريح دخول سيارة خاصة بالأشخاص الذين تمت دعوتهم لحضور الحفل.

عقد قران الشيخة حصة من الشيخ مكتوم

احتفلت الشيخة حصة بعقد قرانها من الشيخ مكتوم في 13 مارس الماضي في القصر المهيب الواقع في منطقة زعبيل بدبي بحضور عدد من أفراد عائلة آل مكتوم.

وتلقى الزوجان حينها عبارات التهنئة والتبريك بعقد قرانهما من أفراد عائلة العروسين، من بينهم الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم الذي كتب عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مهنئًا: "مبروكين يا الغالين والله يجمع بينكم على خير يا رب".

من هي الشيخة حصة آل مكتوم

اسمها الكامل: حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم

حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الأب: الشيخ الراحل حمدان بن راشد آل مكتوم

الشيخ الراحل حمدان بن راشد آل مكتوم الأم: الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم

من هو الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم؟