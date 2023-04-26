البوابة - أقامت عائلة آل مكتوم، إحدى العائلات الست الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، حفل استقبال رسمي بمناسبة عقد قران الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم من الشيخة حصة بنت حمدان آل مكتوم.

وحضر مراسم حفل الاستقبال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء برفقة ابنه ولي عهد دبي الشيخ حمدان ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم والشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم زوج ابنة حاكم دبي الشيخة مهرة.

هنأ الشيخ محمد العروسين الذين احتفلا بعقد قرانهما منتصف مارس الماضي، وتمنى لهما حياة زوجية سعيدة وهانئة.

الشيخ محمد بن راشد برفقة ابنه الشيخ حمدان والعريس الشيخ مكتوم

من هو الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم؟

يحرص الشيخ الإماراتي مكتوم على إبعاد تفاصيل حياته الشخصية عن الأضواء، مما يعني أننا لا نعرف الكثير عن هذا الأمير الإماراتي الشاب.

ويُعد الشيخ مكتوم أحد أبناء المغفور له الشيخ ماجد بن عبيد آل مكتوم.

تخرج من أكاديمية دبي للشرطة برتبة ملازم أول عام 2017.

ومع ذلك، يبقي الشيخ مكتوم متابعيه على اطلاع دائم بمكان وجوده على تطبيق إنستغرام من خلال مشاركة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الشيقة.

يحب ركوب الدراجة النارية

يحب ركوب القوارب

يحب قيادة سيارات السباق

إنه مُحب للسيارات

متعطش للسفر

زفاف الشيخ مكتوم والشيخة حصة

من هي الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم؟