فيديو "مُخل" لأوروبيتين على سطح بناية في عمان.. والأمن الأردني يتدخل

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو "مُخل" لفتاتين تبين لاحقًا بأنهما من إحدى الدول الأوروبية ظهرتا بلباس فاضح على سطح إحدى البنايات في العاصمة عمان.

وظهرت الفتاتين في الفيديو وهما تتشمسان تحت أشعة الشمس بلباس فاضح وتعمدتا تصوير فعلتهما ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار غضب الشارع الأردني.

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من جهته قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إنه إثر تداول مقطع الفيديو تم فتح تحقيق في الموضوع من قبل الأمن الوقائي وتم تحديد هوية الفتاتين.

فيديو#الأردن: ضبط فتاتين من جنسية اوروبية ظهرن بمقطع فيديو بلباس فاضح في العاصمة pic.twitter.com/l6aW9hA4WD — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 18, 2020

وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن العام أنهما تحملان الجنسية الأوروبية، مؤكدًا عملية الضبط.

وصرح بأنه تبين أن الفتاتين تديران صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحض على الفجور.

وشدد الناطق باسم مديرية الأمن العام على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفتاتين.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يحارب فيه الأردن فيروس "كورونا" بعد ارتفاع اجمالي الاصابات إلى 413 حتى مساء أمس السبت.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية مساء أمس عن تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع اجمالي حالات الشفاء إلى 269 حالة، فيما وصل عدد الحالات بالمستشفيات إلى 137 حالة.