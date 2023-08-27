فيديو مُسنة تبلغ الـ 399 عامًا يثير الجدل .. إليكم الحقيقة!

البوابة - تداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكبر معمرة على وجه الأرض والتي يبلغ عمرها 399 عامًا دون تحري الدقة أو التحقق من صحة الأنباء المتداولة.
وزعمت هذه الصفحات بأن المعمّرة التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة تُدعى أوياري، وتعيش في تايلاند، ويقصدها أهالي القرية حيث تسكن من أجل الحصول على مباركتها.
وبحسب المتداول، فقد ظهرت المعمّرة أوياري في مقاطع فيديو وهي تضع يديها على فتاة صغيرة، وتدفق المشاهدون على التعليقات يسألون عن عمرها، وتكهن الكثيرون بأنها "راهبة بوذية" بسبب ملابسها.
وأثارت مقاطع الفيديو قدرًا هائلاً من الجدل عبر الإنترنت، وتم إعادة نشرها عبر حسابات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أرفقوها بشائعات متناقضة ومعلومات مضللة، مما أدى إلى ارتباك حول الحقيقة وراء اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع.
وبالبحث المعمّق، تم فضح هذه الشائعات، إذ تبين بأن الفيديو يعود لـ"رجل" يدعى "لوانغ فو ياي" ويبلغ من العمر 110 عامًا.
وشوهد "لوانغ فو ياي" في أحد مقاطع الفيديو وهو يصلي من سريره أجل فتاة صغيرة، وحصل هذا الفيديو على أكثر من 88 مليون مشاهدة.
يذكر أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تشير إلى أن أكبر شخص عاش على الإطلاق هو المرأة الفرنسية جين لويز كالمينت، التي توفيت في أغسطس 1997 عن عمر يناهز 122 عاما و164 يوما.