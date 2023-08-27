فيديو مُسنة تبلغ الـ 399 عامًا يثير الجدل .. إليكم الحقيقة!

البوابة - تداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأكبر معمرة على وجه الأرض والتي يبلغ عمرها 399 عامًا دون تحري الدقة أو التحقق من صحة الأنباء المتداولة.

وزعمت هذه الصفحات بأن المعمّرة التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة تُدعى أوياري، وتعيش في تايلاند، ويقصدها أهالي القرية حيث تسكن من أجل الحصول على مباركتها.

راهب يقال انه يبلغ من العمر 399 عام 😨pic.twitter.com/a2PdDCuyqL — Screen Mix (@ScreenMix) August 25, 2023

وبحسب المتداول، فقد ظهرت المعمّرة أوياري في مقاطع فيديو وهي تضع يديها على فتاة صغيرة، وتدفق المشاهدون على التعليقات يسألون عن عمرها، وتكهن الكثيرون بأنها "راهبة بوذية" بسبب ملابسها.

وأثارت مقاطع الفيديو قدرًا هائلاً من الجدل عبر الإنترنت، وتم إعادة نشرها عبر حسابات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أرفقوها بشائعات متناقضة ومعلومات مضللة، مما أدى إلى ارتباك حول الحقيقة وراء اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع.