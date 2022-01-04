وفاة أكبر معمرة في الأردن .. عاشت 106 عامًا وتركت خلفها 120 حفيدًا

ودعت بلدة الأشرفية بلواء الكورة غربي محافظة إربد الأردنية الحاجة فاطمة محمود الحمود بعد أن عاشت فيها 106 عامًا والتي تعد أكبر معمرة في الأردن.

وذكر نجل المعمرة فاطمة بأن والدته أنجبت من المرحوم والده (الذي عاش نحو 115عامًا، وتوفي في العام 2007) 10 أبناء منهم 6 ذكور، توفي منهم اثنان قبل سنوات، كما توفيت إحدى بناتها في السبعينيات من عمرها قبل 12 عامًا.

وذكر أن والدته تركت خلفها نحو 120 حفيدًا من الذكور والإناث، حيث كانت تنادى في أوساط الأهل يا جد كلم جدك، لوجود أحفاد لأبنائها التسعة.

وقال أن والدته ظلّت تتمتع بصحة وذاكرة جيدة على مدى سنوات، كما أنها كانت تحرص على سرد قصص وأحداث عاشتها خلال فترة الحكم العثمانية وأيام الخير والبركة قديمًا.

وأشار نجلها الى أن والدته الراحلة شعرت بالوهن قبل نحو أربعة أشهر فقط من وفاتها لكنها لم تكن تعاني من أي أمراض مُزمنة وكانت قادرة على الحركة وتلبية احتياجاتها دون أي مساعدة.

ويقول احد أقرباء الراحلة، ويدعى عصمت الحمود، أن المعمرة فاطمة أم لستة ذكور وثلاث فتيات، أكبر أبنائها أنثى تجاوزت الثمانين عامًا وقد توفيت منذ أعوام ، كما توفى احد أبنائها الذكور، ولها من الأحفاد ذكورًا وإناثًا نحو (120)،

وأضاف، أن المعمرة فاطمة توفيت عن شيخوخة صالحة متدينة، وبقيت حتى آخر أيام حياتها تمتلك ذاكرة جيدة، ولم تكن تعاني من أية أمراض مزمنة.

وحسب الحمود، فإن زوج المرحومة، الحاج محمد عقلة مجاهد بني ارشيد الذي توفي من عدة أعوام كان أيضًا من المعمرين في بلدة الاشرفية ولم يذكر عنه انه راجع المستشفيات يومًا لإجراء أي عملية جراحية.