فيديو نادر.. الملك فهد يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز

في مقطع فيديو ينشر لأول مرة، ظهر الملك السعودي فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله- وهو يمارس السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز بن فهد.

وحظي مقطع الفيديو الذي وثق في عام 1414 هجريًا أي عام 1993 ميلاديًا، على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدر اسم الملك الراحل قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل".

كما تناقلوا فيديو نادر للملك فهد والملك سلمان بن عبدالعزيز في ضيافة الأمير عبدالعزيز بن فهد في مزرعته بالعاذرية بمنطقة الرياض، عام 1993م.

وظهر في الفيديو، الأمير عبدالعزيز بن فهد واقفَا يتحدث مع والده الملك فهد أمام جمع من المواطنين والأعيان، ثم انتقلوا إلى الاستراحة الخارجية حيث تقدمهم الملك فهد بالجلوس والملك سلمان جالسًا بجانبه، حيث ظهرا يتبادلا أطراف الحديث معًا ومع الحاضرين.

الملك فهد بن عبد العزيز

فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (1920 - 26 جمادى الآخرة 1426 هـ / 1 أغسطس 2005)، خامس ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذًا للقب خادم الحرمين الشريفين.

هو الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

تولى مقاليد الحكم في 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982م بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد.

أصيب الملك فهد بجلطة في نوفمبر 1995، ومنذ عام 1997 تولى عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حينها إدارة معظم شؤون البلاد اليومية.

شهدت فترة حكمه الكثير من الأحداث أبرزها أزمة احتلال العراق لدولة الكويت في عام 1990، وتهديد العراق بغزو الأراضي السعودية، وكذلك الحرب العراقية - الإيرانية وما تبعها من أحداث تأثرت بها السعودية، وكذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وما تبعها من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق، وأيضًا انخفاض أسعار النفط سنوات طويلة واضطرار الميزانية السعودية للانخفاض الشديد.

تميز عهده بصدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق وتوسيع الحرمين الشريفين، وإنشاء جسر الملك فهد، الواصل بين السعودية والبحرين، وله إسهامات في اتفاق الطائف الخاص بإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

وكان قد شغل مواقع قيادية أخرى قبل مجيئه ملكًا ومنها وزيرًا للمعارف ووزيرًا للداخلية ونائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيامه بمسؤوليات وزارة الداخلية وبعد تولي الملك خالد بن عبد العزيز للحكم خلفًا للملك فيصل بن عبد العزيز عين فهد بن عبد العزيز وليًا للعهد وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

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