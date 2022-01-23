تداول فيديو "وكر دعارة" في الرياض .. والسلطات السعودية تستنفر

دخلت السلطات الأمنية السعودية في حالة استنفار بعد تداول مقطع فيديو لـ"وكر دعارة" أنشأه أحد الوافدين بهدف استغلال العاملات جنسيًا.

وكشفت النيابة العامة السعودية في بيان رسمي بأن مركز الرصد النيابي تابع مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض.

وذكر البيان بأن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمرًا بالقبض على الجاني وإحالته فورًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح البيان بأن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية ينص على السجن مدة 15 عامًا، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، مع تشديد العقوبة عليه طبقًا للمادة الرابعة من النظام ذاته.

وكانت السعودية أصدرت في 2019 قانونًا لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، حيث تم تعريف الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

ويحظر القانون الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرًا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.