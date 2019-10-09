في أحدث جولات معركتهما القضائية.. الأميرة هيا تمثل أمام المحكمة وحاكم دبي يغيب

مثلت طليقة حاكم دبي الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، أمس الثلاثاء، أمام المحكمة العليا في لندن، في الجولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما والتي تعد من أغلى قضايا الانفصال المتنازع عليها في بريطانيا.

ووفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية، فقد غاب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثاني جلسات القضية أمام محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، برئاسة السير "أندرو مكفارلين".

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وفي الوقت الذي شوهدت فيه الأميرة تصل الى باب المحكمة، مثّل اللورد "بانيك كيو سي" الشيخ محمد حاضرًا في المحكمة.

فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن جلسة كاملة حول قضية حاكم دبي والأميرة هيا ستعقد في 11 نوفمبر ويتوقع أن تستغرق خمسة أيام.

الجلسة الأولى: يوليو 2019





طلبت الأميرة هيا بنت الحسين، في أولى جلسات المحكمة أمام زوجها زوجة حاكم دبي الحصول على أمر حماية من الزواج القسري، كما طلبت الوصاية على طفليهما، وأمر بعدم التعرض لها بالإساءة.

وفي المقابل تقدم الشيخ محمد بن راشد بطلب إعادة أبنائه إلى دبي، كما طلب من المحكمة فرض قيود على نشر تفاصيل الأوامر، وهو ما رفضه القاضي.

وكانت الأميرة هيا، البالغة من العمر 45 عامًا، قد هربت في البداية إلى ألمانيا طلبًا للجوء هذا العام، واتضح بعد ذلك خلال الشهر الجاري أنها تسكن في منزلها بالقرب من قصر كينسنغتون في وسط لندن.

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