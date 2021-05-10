في الهند..زوجان يتركان رضيعهما المصاب بكورونا للموت خوفاً من العدوى

في أحدث كواليس ما تعيشه الهند من جحيم كورونا، ترك زوجان رضيعهما للموت خوفاً من العدوى، ففي الواقعة المأساوية، كان الطفل ذو الشهرين من عمره مصاباً بكورونا، وتركه والداه في إحدى مستشفيات مدينة " جامو" على فراش الموت وركضا هرباً، خوفاً من التقاط الفيروس منه.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال الطبيب "دارا سينغ" إن الطفل توفى بعد ساعات قليلة من نقله المستشفى وكان يعاني من عيب خلقي في القلب ومشاكل صحية بجانب فيروس كورونا، وتوفى نتيجة سكتة قلبية.

وفيما يتعلق بالوالدين، أشار الطبيب إلى أنهما سرعان ما هجرا طفلهما خوفاً من التقاط العدوى ورفضا اجراء اختبار كورونا وفرا ركضاً من المستشفى، كما قال إنهما لم يردا على مكالمات المستشفى، ولا تزال جثة الطفل في مشرحة المستشفى.

تأتي هذه الواقعة في وقت تواجه فيه الهند موجة عنيفة من كورونا توصف بـ "تسونامي كورونا"، وحتى يوم الاثنين الماضي تم تسجيل 35 حالة وفاة من الفيروس في مدينة جامو فقط.

كما يشهد النظام الصحي في الهند انهياراً كبيراً في الموجة الجديدة، إذ نفدت الأسرّة والأكسجين من المستشفيات، ويفيد الخبراء بأن إصابات الهند الفعلية قد تتعدى الـ 20 مليون بـ 5-10 أضعاف الحالات المعروفة، هذا ومن المقرر أن ترسل المملكة المتحدة ألف جهاز تنفس اصطناعي للهند و495 من أجهزة مكثفات الأكسجين.

للمزيد من اختيار المحرر اقرأ أيضًا: