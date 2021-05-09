كورونا يفتك بالهند..أكثر من 4 آلاف وفاة في يوم واحد (تفاصيل)

للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، سجلت الهند أكثر من 4 آلاف وفاة في يوم واحد، وهذا الرقم هو الرقم الرسمي الذي تم تسجيله يوم السبت الـ8 من مايو.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 4187 حالة وفاة خلال 24 ساعة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في الهند إلى حوالي 240 ألفًا، في حين وصلت أعداد الإصابات في نفس اليوم لأكثر من 400 ألف إصابة ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 21.9 مليون إصابة.

ويرجح خبراء طبيون أن تكون الأرقام الحقيقية لحالات كوفيد 19 أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وهناك مخاوف أن تصل الهند إلى ذروة الوباء في نهاية شهر مايو/أيار الجاري، ويقول مراسلون إن الوفيات ربما تزداد أكثر مع انتشار الفيروس في المناطق الريفية، التي ليس لديها ما يلزم من الرعاية الصحية لمواجهة الوباء.

الجدير بالذكر أنه خلال هذه الموجة التي بطشت بالهند مؤخرًا، انهارت المنظومة الصحية بشكل كامل لدرجة أن الأكسجين نفد وبدأت الدولة في المناشدة وطلب المساعدات من دول العالم بعد أن كانت إحدى الدول الرئيسية في تصدير الأكسجين.

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