في تصرفٍ مثير للسخرية.. رئيس وزراء التايلاندي يرش المراسلين بمطهر الأيدي

ترك رئيس الوزراء التايلاندي "برايوت تشان أوتشا" المراسلين مذهولين بمقاطعة مؤتمره الإعلامي لرشهم بمُعقم اليدين في محاولةِ منه لتفادي بعض الأسئلة الصعبة.

وأصيب "برايوت" بالإحباط يوم الثلاثاء عندما سُئل عن قائمة المرشحين المحتملين للمناصب الوزارية الشاغرة ليرد عليهم برش المعقم.

ويأتي ذلك في أعقاب سجن ثلاثة من وزرائه الأسبوع الماضي بتهمة التمرد خلال الاحتجاجات قبل سبع سنوات.

قال وهو يقف على المنصة: "هل هناك أي شيء آخر تسأله؟، "لا أعرف، لم أره. أليس هذا شيئًا يجب أن يعرفه رئيس الوزراء أولاً؟" ثم غادر المنصة ليأخذ زجاجة صغيرة من المطهر.

وبعدها سار بشكل عرضي إلى الصحفيين ورش كل منهم بينما كان يحمل كمامة طبية أمام وجهه.

وعُرف "برايوت"، قائد انقلاب عسكري سابق، بملاحظاته الكوميدية لوسائل الإعلام، لكنه ينتقد المراسلين في بعض الأحيان.

تم تصويره لاحقًا وهو يتحدث مع نفس المجموعة من الصحفيين حيث بدا عليه الانزعاج بشكل متزايد قبل أن يرشهم مرة أخرى ثم يمشي.

يذكر أن تايلاند أعلنت يوم الاثنين أنها ستخفض فترة الحجر الصحي الإلزامي من 14 إلى سبعة أيام للأجانب الذين يصلون إلى البلاد، ابتداء من الشهر المقبل، في محاولة لتعزيز صناعة السياحة المتعثرة.



وقال وزير الصحة "أنوتين تشارنفيرانكول" إن التطعيمات يجب أن تتم في غضون ثلاثة أشهر من فترة السفر.

وسيظل الزائرون مطالبين بإظهار نتائج اختبار COVID-19 السلبية في غضون ثلاثة أيام من مغادرتهم.

وقال إن أولئك الذين لم يتم تحصينهم بعد ولكن بشهادات خالية من فيروس كورونا سيتم عزلهم لمدة 10 أيام.

صدمة جديدة في قضية المحامي المتحرش بالطفلة.. وهذه الصُورة الأولى له بعد الاعتقال!

فيديو صادم.. محامٍ يتحرش جنسيًا بطفلة في المعادي وسيدة شجاعة تنقذها

الدكتورة فوزية عن "رضاعة القهوة": شذوذ ورغبة بالجنس الفموي!