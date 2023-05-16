في تصرف صادم.. كلب يطلى بشعار هتلر النازي

البوابة - تمكنت أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية من إنقاذ جرو يبلغ من العمر 3 أشهر وقد رُسم على جلده عبارات بذيئة وشعار هتلر النازي (الصليب المعقوف النازي) وأخذته إلى ملجأ خاص بالحيوانات في ولاية ميسوري.

وقالت منظمة Rescue One، وهي عيادة بيطرية وإنقاذ حيوانات غير ربحية في مدينة سبرينغفيلد (إلينوي)، إن جلد الجرو كان ملطخًا باللون الأحمر بشكل شبه كامل برسومات مريبة صلبان معقوفة.

كما كتب أحدهم رسالة على ظهر الجرو بالصبغ الأحمر قال فيها "لا تطعم هذا الجرو".

وقالت المنظمة في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: "قمنا بتنظيف الجرو عدة مرات، وبعد عدة حمامات، تلاشت الرسومات تقريبًا، وأطلقنا عليها اسم ليزلي".

وتم وضع ليزلي منذ أيام في دار رعاية حتى تصبح جاهزة للتبني في غضون شهر تقريبًا.

وقالت المنظمة: "لقد بدأنا بالفعل في مراجعة طلبات التبني الخاصة بها. إنها تحب اللعب مع الكلاب الأخرى في منزلها الحاضن وهي جرو ودودة للغاية، نحن ممتنون لأن تطبيق القانون أنقذ هذا الكلب وأننا سنكون جزءًا من رحلتها إلى منزل رائع".

ولم تكشف المنظمة المزيد من التفاصيل بشأن هذه الواقعة المريبة، أو السبب الذي دفع مالك الكلب السابق أن يقوم بهذا الفعل الغربي وحلاقة شعر الجرو بالكامل من أجل وضع هذه الرسومات والكلمات البذيئة.