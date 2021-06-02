في حالات الزنا واللواط والقتل.. ما هو "حد الغيلة" الذي نفذته السعودية بحق أحدهم أمس؟

توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محرك البحث "غوغل" للتوصل الى تفسير معنى "حد الغيلة" بعدما نفذت وزارة الداخلية السعودية أمس حكم القتل "حد الغيلة" في أحد الجناة بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي بأنها نفّذت حكم القتل "حد الغيلة" في أحد الجناة بمنطقة جازان؛ كان قد أقدم على قتل ابنه البالغ من العمر عشر سنوات، وذلك باستدراجه إلى مكانٍ مهجورٍ لا يستطيع معه الغوث، ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، ما أدّى إلى وفاته.

فيديو | تنفيذ حد الغيلة بحق المواطن محمد سويدي الذي استدرج ابنه إلى مكان مهجور ونحره وطعنه مما أدى إلى وفاته في #جازان

#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VKkRuLUU2s — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2021

ما هي "الغيلة"؟

يُقصد بـ"الغيلة" هو أن يقتل الإنسان أخاه من وراء خديعة وليس المقصود أن يكون آلة القتل سلاحًا أو غيره ولكن المقصود بالغيلة أن يقتله غيلة أي بنوع من الخديعة.

ما هو "حد الغيلة"؟

قتل الغيلة يخادع فيه القاتل المقتول مثل أن يلاطفه حتى يستأمنه المقتول ثم بعد ذلك يأخذه في مكان آمن هذا نوع من الغيلة.

وذهب المالكية إلى أن قتل الغيلة يقتل حدًا ولا ينظر فيه إلى إذن أولياء المقتول من عدمه وهذا هو الذي يفتى به لدينا في المملكة العربية السعودية.

تنفيذ حد الغيلة

يتم تنفيذ حد الغيلة بالعديد من الطرق، وذلك يرجع إلى طريقة تنفيذ الحكم بالقتل، والذي يكون صادرًا في حق المجرم أي مرتكب الجريمة من طرف المحكمة الشرعية، والتي بالطبع يختلف حكمها بحسب نوع الحكم أو سببه وينفذ حد الغيلة في الزنا واللواط والقتل.

متى يجوز العفو عن القاتل غيلة؟

إنّ قتل الغِيلة من المسائل التي ورد فيها خلاف، والعفو في هكذا حدود من الصعب الأخذ به بسهولة، لأنَّ القتل سواء أكان عمدًا أم عدوانًا فمن الصعب العفو فيه، لأنَّه ضرر يتعدى من الأسرة إلى المجتمع، ولكنَّ المسألة تعود إلى رأي الفقهاء فيها، فلذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز العفو عن القاتل غيلة إنْ أراد أولياء المقتول ذلك سواء جميعهم أم بعضهم، حيث عَدَّ هؤلاء الفقهاء قتل الغِيلة كالقتل العمد ويُؤخذ بالقصاص كسائر أنواع القتل عمدًا.

أمّا المالكية فلم يجيزوا العفو عن القاتل غيلة لا من السلطان ولا من أولياء المقتول، ويعود الحكم في ذلك إلى السلطان بتنفيذ الحكم.

الفرق بين حد الغيلة والقصاص

حد الغِيلة من الحدود الشرعية التي تؤخذ إمّا بالدّية والقصاص وإمَّا بالقتل على حسب رأي الفقهاء، أمَّا القصاص فقد عرف باللغة: بقص الأثر أي تتبعه، واصطلاحًا، هو أنْ يُفعَل بالجاني بمثل ما فُعل بالمجني عليه، فإنْ قُتل يقتَل وإنْ جُرح يجرح بشرط استيفاء شروطه، فالقصاص هو العقوبة الدنيوية التي تقع على القاتل عمدًا.

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