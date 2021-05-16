في غواتيمالا.. يمكنك تناول البيتزا المطهوة على الحمم البركانية

اندلع بركان باكايا في غواتيمالا منذ فبراير الماضي مما أبقى المجتمعات والسلطات المحلية في حالة تأهب قصوى.

لكن بالنسبة لـ"ديفيد جارسيا"، أصبحت تيارات الحمم البركانية المنصهرة المتساقطة أسفل سفح الجبل مطبخه.

ويقدم "جارسيا"، وهو محاسب يبلغ من العمر 34 عامًا، "بيتزا باكايا" مطبوخة على الصخور البركانية المشتعلة للسائحين والسكان المحليين المذهولين.

وصرح "غارسيا" لوسائل الإعلام من منطقة صخرية تؤدي إلى فوهة باكايا، والتي حولها إلى مكان عمله: "يأتي الكثير من الناس اليوم للاستمتاع بتجربة تناول البيتزا المصنوعة على حرارة بركانية".

وفي مطبخه المؤقت ، يوزع "جارسيا" العجين على طبق معدني يمكنه مقاومة درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية (1800 درجة فهرنهايت)، ويقشرها بصلصة الطماطم، وكمية كبيرة من الجبن وقطع اللحم.

ويرتدي "غارسيا" ملابس واقية من الرأس إلى حذائه العسكري، ويضع البيتزا على الحمم البركانية.

وقال أحد السائحين: "تلك البيتزا تبدو جيدة جدًا!".

وأصبح مطبخ "غارسيا" نقطة جذب للسائحين الذين يعملون على زيادة الشهية لتسلق البركان الضخم - أحد ثلاثة بركان نشط في غواتيمالا - الذي يقع على بعد 25 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب العاصمة.

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