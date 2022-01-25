في مشهد مليء بالأمل .. لبنانية تغني لفيروز في غرفة الولادة

في مشهد ملهم مليء بالأمل وسط اليأس المستمر في لبنان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تغني أثناء ولادتها لجنينها في أحد مستشفيات لبنان.

وكان طبيب النساء والتوليد اللبناني ريتشارد خراط أول من نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" لمريضته من داخل غرفة الولادة.

وقت تكون المريضة صوتها رائع

و تغني لفيروز هيّي وعم تولّد بحالة طارئة

هيّي بتنسى الخوف و بتنسّيك كل شي سلبي عم يصير..🤞#hope #Always pic.twitter.com/co65GJXQqe — Dr Richard k kharrat (@RichardKharatMD) January 23, 2022

وسُمعت المرأة في مقطع الفيديو وهي تغني "سألوني الناس عنك يا حبيبي" للأيقونة اللبنانية فيروز في غرفة العمليات، فيما ردد الدكتور خراط معها كلمات الأغنية في محاولة منه للتخفيف من توترها أثناء الولادة الطارئة.

وكتب الطبيب في تغريدة بالفيديو: "وقت تكون المريضة صوتها رائع، وتغني لفيروز هيّي وعم تولّد بحالة طارئة، هيّي بتنسى الخوف وبتنسّيك كل شي سلبي عم يصير".

وتعد فيروز أيقونة لبنان للسلام والوطنية والوحدة، وتنجح أغانيها دومًا في مواكبة العديد من اللبنانيين في حياتهم وتملأ قلوبهم بالأمل والشجاعة.



أما بالنسبة للدكتور ريتشارد خراط، فهو واحد من هؤلاء الأطباء اللبنانيين القلائل الذين جذبوا انتباه الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو له وهو يغني في غرف العمليات، مما يعكس حبه لعمله ورعايته لمرضاه.

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