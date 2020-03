في وضح النهار.. رجل يضرب فتاة إيرانية بسيل من الركلات العنيفة بسبب حجابها

نشرت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة "ماسيه ألينجاد" مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة إيرانية للضرب والاعتداء من قِبل شاب بسبب عدم ارتدائها الحجاب على الطريقة الإسلامية الصحيحة.

وأرفقت "ماسيه"، التي تعيش في المنفى الذي فرضته على نفسها منذ عام 2009، مقطع الفيديو بتغريدة قالت فيها: "مشاهدة هذا الفيديو يجعل المرء غاضبًا جدًا.. في وضح النهار في إيران، تتعرض امرأة تمشي في الشارع للمضايقة الجسدية من قبل حارس مؤيد للنظام بسبب حجابها".

Watching this video makes one very angry.



In broad daylight in Iran, a woman walking in the street is physically harassed by a pro-regime vigilante due to her hijab.



Next time they tell you compulsory hijab is a small issue, show them this video.



Many Iranian women face this pic.twitter.com/gC8dG4xSbs