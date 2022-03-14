في يوم  المرأة العالمي..رجل يهدي زهور ذهبية بقيمة 300 ألف دولار

كل شخص يحتفل في بعض المناسبات الخاصة على طريقته وحسب قدرته المالية، وفي هذا الصدد قرر رجل من وسط مدينة دا نانغ الفيتنامية أن يهدي قريبته باقة زهور مصنوعة من قطع ذهبية في يوم المرأة العالمي، وقدرت قيمتها بحوالي 307 آلاف دولار أمريكي.

وبحسب صاحبة محل بيع الزهور "لونج ثي جياو" في مدينة كان ثو الجنوبية، فإن الرجل قام بإحضار 100 قطعة من الذهب مخصصة لصنع الباقة، وقام بدفع 900 دولار تقريبًا لصاحبة المحل حتى تقوم بتشكيل وتنسيق الباقة الذهبية.

وتابعت صاحبة محل الزهور أن الزبون قال لها أن هذه الباقة الذهبية سيقدمها كهدية لامرأة في مدينة كان ثو بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف 8 مارس الماضي.

وبحسب ما نقل موقع "VN Express” الفيتنامي، فإن الباقات والهدايا الفاخرة ليست شائعة في المناسبات الاحتفالية بشكل عام في فيتنام، لذلك أحدث هذا الرجل ضجة نوعًا وتم تناقل صور الهدية المميزة التي قدمها في يوم المرأة العالمي.

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