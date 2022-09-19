قائمة العائلات الملكية في جنازة الملكة إليزابيث اليوم

ستشهد جنازة الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين أكبر تجمع للعائلات الملكية حول العالم هذا القرن - ربما على الإطلاق مع قائمة طويلة من أفراد العائلات الملكية حول العالم.

وخلال اليومين الماضيين، وصل عدد من الملوك والملكات وأولياء العهد وأفراد العائلة المالكة الذين يمثلون عشرات الملايين من الأشخاص من الشرق الأوسط وآسيا.

كما من المتوقع أن يصل عدد من أعضاء الأسر الملكية الأوروبية الذين تربطهم علاقة وثيقة بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعضهم كأصدقاء والكثير منهم كأقارب.

كما سيقوم بعض أفراد العائلات المالكة بزيارة نعش الملكة إليزابيث ومنهم العاهل الإسباني الملك فيليب وزوجته ملكة إسبانيا القرينة ليتيزيا، وملك السويد كارل غوستاف، وزوجته ملكة السويد القرينة سيلفيا وغيرهم.

إذًا من الذي سيحضر الجنازة اليوم، وما علاقتهما بالملكة إليزابيث الثانية، إن وجدت؟

عائلات ملكية في جنازة الملكة إليزابيث

العائلة الملكية الدنماركية

ستحضر ملكة الدنمارك مارغريت الثانية جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بعد أسبوع واحد فقط من الاحتفال بالذكرى الخمسين لتولي العرش الملكي، إلى جانب ابنها ولي العهد الأمير فريدريك.

وتعد الملكة مارجريت الثانية ابنة عم الملكة إليزابيث الثانية، وهي من نسل الملكة فيكتوريا والملك كريستيان العاشر ملك النرويج.

وكتبت الملكة مارجريت في رسالة إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث: "كانت والدتك مهمة جدًا لي ولعائلتي، كانت شخصية بارزة بين ملوك أوروبا ومصدر إلهام كبير لنا جميعًا".

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، غيرت الأسرة الملكية الدنماركية بعض خطط احتفالات الذكرى السنوية للملكة مارغريت في نهاية الأسبوع نفسه، بما في ذلك إلغاء العرض العسكري كعلامة على الاحترام.

العائلة الملكية البلجيكية

سيمثل الملك فيليب والملكة ماتيلد العائلة الملكية البلجيكية وبلجيكا في جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتشييع جثمانها اليوم الاثنين بحضور العشرات من قادة ومسؤولي العالم.

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصدرت العائلة الملكية البلجيكية رسالة تعزية جاء فيها: "سنحتفظ دومًا بذكريات جميلة لهذه السيدة العظيمة التي أظهرت شجاعتها وتفانيها طوال فترة حكمها، وستظل كل لقاءاتنا محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد".

وكيف ترتبط العائلتان الملكيتان؟ سلف الملك فيليب هو الملك ليوبولد الأول ، أول ملك للبلجيكيين ، وكان أيضًا عم الملكة فيكتوريا جدة الملكة إليزابيث الثانية.

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