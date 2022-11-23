قبر بـ1000 دولار يصدم الأردنيين .. ما القصة؟

روى مواطن أردني عبر إحدى المحطات الإذاعية المحلية تفاصيل صادمة حول ارتفاع أسعار القبور في الأردن بشكلٍ جنوني في الآونة الأخيرة .

وقال المواطن الأردني للإذاعة المحلية أن عائلته فوجئت الأسبوع الماضي بطلب القائمين على مقبرة وادي الشتاء بمنطقة أم السوس مبلغ 720 دينار أردني أي ما يعادل 1014 دولار أمريكي مقابل دفن قريب له في المقبرة .

قبر في الأردن بـآلف دولار

وقال المواطن شاكيًا : “ قمنا بدفن ابن خالي يوم أمس الثلاثاء، لكن في الليل فوجئنا بقدوم حفار القبور من مقبرة وادي الشتاء لطلب مبلغ قدره 720 مقابل سعر القبر ".

وأردف يقول : “ أسعار القبور في الأردن باتت مبالغة فيها تمامًا، لدرجة أننا اعتقدنا أن القبور في هذه المقبلة تحمل درجة vip بسبب السعر” .

وتابع : “ بعدما فوجئنا بالمبلغ الضخم، أخبره ابني عمي أننا سنقوم بنقل جثة قريبنا إلى مقبرة سحاب، قبل أن يتم مفاوضته، وقبلوا بأخذ مبلغ 575 دينار أردني أي ما يعادل 809 دولار أمريكي وذلك بعد جدال طويل ".

وأفاد المواطن الأردني أن حفار القبر خرجوا من بيت العزاء غاضبين، ويرددون : " أكلتم حقنا ".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من القصة التي رواها المواطن عبر الإذاعة مشيرين إلى تكرار هذه المشاهد في الآونة الأخيرة .

وأطلق النشطاء على حفاري القبور في الأردن لقب " تجار قبور " مطالبين من السلطات الأردنية والجهات المعنية بـ " المقابر " مثل أمانة عمان الكبرى أن تراقب أسعار المقابر .