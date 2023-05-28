قبل زفافها من الشيخ مانع.. الشيخة مهرة تستعرض خاتم زواجها الألماسي

احتفلت الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزواجها من الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم يوم أمس السبت، 27 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي – قاعة زعبيل.

وقبل بدء حفل زفافها بـ24 ساعة، شاركت الشيخة مهرة مع متابيعها عبر تطبيق "إنستغرام" صورة لخاتمها الماسي الجميل الذي قدمه له زوجها الشيخ مانع.

وأظهرت الصورة التي نشرتها الشيخة مهرها يدها ممسكة بيد خطيبها الذي سيصبح زوجها بعد ساعات، وأرفقتها برموز تعبيرية لـ"قلب باللون الأحمر" و"خاتم زواج".

بينما لا يمكننا رؤية منظر عن قرب للخاتم الجميل، صنعت القطعة المذهلة من قطعة ألماس ضخمة محاطة بشريط من حبات الألماس الصغيرة.

الشيخ محمد بن راشد يتلقى التهاني بمناسبة زواج الشيخة مهرة

أقام حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم أمس حفل استقبال مهيب لتلقي التهاني بمناسبة زفاف ابنته الشيخة مهرة من الشيخ الشيخ مانع، نجل الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

وتوافد عدد كبير من الشخصيات البارزة في الدولة الإماراتية إلى قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي من أجل تهنئة الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة السارّة.

وكان من بين المهنئين:

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة،

الشيخ سعود بن صقر القاسمي: عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: ولي عهد أبوظبي.

كما حضر حفل استقبال المهنئين كل من:

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: ولي عهد دبي. اقرأ ايضاً خطوبة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد.. من هو العريس؟

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: النائب الثاني لحاكم دبي.

عقد قران الشيخة مهرة والشيخ مانع

عقدت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم قرانها رسميًا من الشيخ مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم في أبريل 2023.

وأقيمت مراسم حفل الزفاف أمس السبت بحضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهم بهذا اليوم الكبير.

