قبيل زفاف الأمير الحسين.. جولة داخل قصر الحسينية

البوابة - يشهد قصر الحسينية يوم غدٍ الخميس، الموافق في الأول من يونيو/حزيران، مراسم الزفاف الملكي المنتظر بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف.

وبحضور ملوك وأمراء وأولياء العهد ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، سيشهد قصر الحسينية مراسم حفل الاستقبال ومأدبة العشاء التي ستقام بدعوة من الملك الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا احتفالًا بهذا الحدث الملكي المهيب.

قصر الحسينية وبزواج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة، يشهد أركان قصر الحسينية أول زفاف ملكي في تاريخ الأردن، في حدث ملكي مهيب ينتظره العالم منذ أشهر.

فمتى بُنِيَ قصر الحسينية؟ وأين موقعه؟ ولماذا أُطلق عليه هذا الاسم؟ وما طرازه المعماري؟ وما أهميته الرسمية بالنسبة للملك عبدالله وولي عهده؟

قصر الحسينية ويكيبيديا

وهو أحد القصور الملكية في الأردن

شُيّد قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان في عام 2006

يقع في منطقة دابوق – أحد أهم وأفخم الأحياء في عمان

يقع بالقرب من مسجد الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه

ماذا يوجد في قصر الحسينية؟

يضم مكتب الملك عبد الله الثاني

يضم الملكة رانيا

يضم مكتب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

يضم مكتب رئيس الديوان الملكي الهاشمي

يضم مكتب رئيس التشريفات الملكية

يضم قاعات المباحثات الثنائية والموسّعة خلال زيارات الضيوف الرسميين للأردن.

يضم قاعة للطعام وأخرى للاحتفالات الكبرى، وساحة للمراسيم الخارجية يتم فيها استقبال ملوك الدول ورؤسائها. اقرأ ايضاً أغاني بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين .. استمع إليها الآن

تصميم قصر الحسينية

جاء تصميم قصر الحسينية وفقًا للتراث المعماري العربي الإسلامي من ناحية الأقواس والزخارف.

تسمية قصر الحسينية

أطلق علي القصر الملكي اسم “الحسينية” لموقعه بالقرب من مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال وحدائق الحسين.

اين يقع قصر الحسينيه في الاردن؟

يقع قصر الحسينية غرب العاصمة الأردنية عمان، بالقرب من مسجد الملك الحسين بن طلال وحدائق الحسين ومتحف السيارات الملكي ومتحف الأطفال.

جولة داخل قصر الحسينية