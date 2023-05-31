قبيل زفاف ولي العهد الأردني.. ماذا تعرفون عن سيارات الزفاف الملكي؟

البوابة - يترقب عشاق المناسبات الملكية حول العالم لمتابعة تفاصيل ووقائع الزفاف الملكي المنتظر بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف يوم غدٍ الخميس الموافق الأول من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وبينما يهتم المشاهدون بتفاصيل تتعلق بفستان العروس وتاجها الملكي وتسريحة شعرها وأبرز المدعوين، يهتم آخرون بـ سيارة الزفاف الملكي التي سيستقلها العروسان من أجل التجول في شوارع العاصمة عمان ضمن مراسم الموكب الملكي الأحمر.

سيارة الزفاف الملكي الأردني

ووفقًا لما أعلنه الديوان الملكي الهاشمي، فإن مراسم حفل زفاف الأمير الشاب الحسين على الآنسة رجوة سيتضمن ترتيبات عدة أبرزها عقد القران في قصر زهران العامر يليه موكب ملكي مهيب يُقل العروسين إلى قصر الحسينية حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء خاصة لضيوف الأردن من الملوك وأولياء العهد ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة وأفراد العائلة المالكة في الأردن.

ولطالما اعتبر الزفاف الملكي الأردني مناسبة تقليدية للتمسك بالتقاليد الملكية العريقة والمتوارثة وفق بروتوكولات خاصة، وثقافة أردنية بسيطة وشعبية في الوقت ذاته، سيتم اختيار واحدة من السيارات الخاصة بالعائلة المالكة من أجل زف ولي العهد وعروسه رجوة.

سيارات الزفاف الملكي في الأردن

ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، شهد المجتمع الأردني حفلات زفاف ملكية مهيبة تم خلالها استخدام سيارات ملكية أنيقة والتي نستعرضها معكم في هذا التقرير.

مرسيدس بنز 220 كابريوليه: في 25 مايو 1961، زفّ الملك الحسين بن طلال زوجته الأميرة منى بسيارة مرسيدس بنز 220 كابريوليه باللون الأبيض والتي تعد من أفخم وأندر السيارات في العالم.

لينكولن كونتيننتال: في عام 1986 استخدم الملك الحسين بن طلال سيارة لينكولن كونتيننتال موديل 1961 لافتتاح جلسة البرلمان الأردني.



كما زفت هذه السيارة الملك عبدالله الثاني (كان أميرًا حينها) والملكة رانيا في عام 1993 والتي تعد من أجود الطرازات التي أنتجتها شركة فورد على الإطلاق.

كما استخدمت هذه السيارة أيضًا في حفل زفاف الأمير حمزة بن الحسين والأميرة نور عاصم في عام 2003.

أستون مارتن DB2: زف الأمير فيصل بن الحسين عروسه عالية الطباع بسيارة أستون مارتن موديل 1952 باللون الأسود.

ما هي السيارة التي سيختارها الملك عبدالله الثاني ليزف ابنه الحسين إلى قصر الحسينية يوم غد الخميس برايكم؟

