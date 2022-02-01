لغسل العار .. قتل متحول جنسي على يد شقيقه في العراق

لقي شاب من مدينة دهوك بإقليم كردستان العراقي مصرعه بعدما أعلن مؤخرًا تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى على مواقع التواصل الاجتماعي وبأنه قرر أن يصبح متحول جنسي.

وذكرت مصادر أمنية في الإقليم بأن قوات الشرطة عثرت على جثة المتحول بالقرب من قرية بابوخكي التابعة لناحية مانكيش بمحافظة دهوك وتم تحديد هويته والتعرف عليه.

وقالت مديرية شرطة محافظة دهوك في بيان بأن الجثة تعود لشاب متحوّل جنسيًا، كان يروج خلال الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحوّله من ولد إلى بنت، لذلك قام شقيقه بقتله بداعي غسل العار".

وذكر البيان بأن هذه معلومات أولية تتعلق بجريمة القتل وهي بحاجة إلى تحقيق مفصّل سيجري الكشف عنها لاحقًا.

وأشارت الشرطة إلى أن عائلة الشاب أبلغت قوات الشرطة عن إقدامها على قتل ابنها، وزودتها بمكان وجود الجثة في قرية بابوخكي، وبأن القوات الأمنية عثرت على الجثة حال وصولها إلى القرية المذكورة.

من جهته قال المتحدّث باسم شرطة دهوك بأن الجهات الأمنية لم تقبض على أي شخص في جريمة القتل، حتى الآن"، لافتًا إلى أن القاتل يقيم خارج إقليم كوردستان، توجه قبل عدّة أيام إلى محافظة دهوك وخرج مع (شقيقه) وقتله.

وقال المتحدّث باسم الشرطة إنه "تم فتح ملف للتحقيق بشأن الحادثة وفقاً للمادة 406 المتعلقة بجريمة القتل".

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الشرطة العراقية عن هوية الشاب المغدور، لكن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا بأنه يدعى (د.أ) وكان يبلغ 23 عامًا، وهو من محافظة دهوك، وتم تحويل جثته إلى الطب العدلي لإخضاعها للفحص.

وذكر أحد المغردين بأن المتحول كان يعمل في مجال المكياج بهيئة أنثى ويعيش بمفرده في شقة بعيدة عن أقاربه.