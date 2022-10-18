قرية زمان موسم الرياض 2022: أسعار التذاكر وطريقة الحجز

قرية زمان .. تلك الفعالية المميزة التي تحتضنها فعاليات موسم الرياض 2022 في نسخته الثالثة بفعالياتٍ ترفيهيةٍ مُسلية ستنال إعجاب كل من سيزورها.

وتضم قرية زمان جلسات تجمع الأجيال المختلفة بعروضٍ تفاعليةٍ وموسيقى تمنح زوّارها التجربة القديمة بكل تفاصيلها الجميلة.

وتهدف فعاليات القرية على التعرف أكثر على تراث المملكة العربية السعودية، من خلال فعاليات ترفيهية والثقافية التي تقام في سبع 7 مناطق تابعة للقرية ستشهد حفلات طربية أصيلة، وعروض فنية من التراث القديم وأغاني التراث الشعبي.

منطقة قرية زمان

تضم المنطقة بحُلتها الجديدة 7 مناطق ترفيهية، والتي تأتي على النحو التالي:

الميدان

دكاكين

القناة الأولى

وادي المصاقيل

مسرح الطيبين

بيت مزنة

ملعب الحوش

قرية زمان – موسم الرياض 2022

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: لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة وصف الفعالية: مكان يجمع كل الأجيال بطابع تراثي قديم، مزين بالأضواء والجلسات، مع وجود عروض تفاعلية وموسيقى تعيشك التجربة القديمة بكل تفاصيلها.

موقع قرية زمان

للوصول إلى موقع القرية، يرجى النقر هنا

فعاليات قرية زمان موسم الرياض 2022

التعرف على الحياة القديمة للمملكة العربية السعودية ومعايشتها بالكامل.

تعلم الحرف وبعض المهارات للزوار.

عروض الصناعات اليدوية التي كانت مشهورة بالمملكة العربية السعودية قديمًا، كصناعة الأدوات المعدنية والحياكة والغزل.

تضم مجموعة من المطاعم والمتاجر والمقاهي.

تقديم عروض تخص التراث السعودي.

أسعار تذاكر دخول قرية زمان

لم يتم الإعلان عن سعر تذاكر دهول الفعالية.

سيتم ذكرها في حال توفرها على الموقع الرسمي لـ موسم الرياض 2021، أو يمكن النقر هنا.

طريقة حجز تذاكر دخول قرية زمان

الوصول الى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2021 (يرجى النقر هنا )

) ثم الضغط على فعالية قرية زمان

"بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

لكي تتمكن من حضور الفعالية قم بربط التذكرة على تطبيق توكلنا

موسم الرياض 2022

للعام الثالث، ستنجح المملكة العربية السعودية في استقطاب وجذب جمهور متنوع بأكثر من 7000 حدث، بما في ذلك الموسيقى والفنون والمسرح والطعام والرياضة.

ومن المقرر أن تضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023 أحداثًا "مبهرة" ببرنامج موسع يضم مئات الأحداث الترفيهية التي تغطي كل شيء من عالم الموسيقى والفنون والمسرح والطعام والرياضية وغيرها الكثير.

كما سيحظى عشاق الموسيقى في موسم الرياض هذا العام لوليمة ضخمة من الحفلات مع العديد من الفنانين في العالم العربي والغربي.

كما يتضمن موسم الرياض 2022-2023 العديد من المسرحيات العربية بالإضافة إلى الكثير من المسرحيات لشركات عالمية إلى جانب فعاليات ترفيهية تقام في منطقة المربع ومنطقة ونور وندرلاند، وصحاري مدينة الرياض ومنطقة السفاري.

أماكن موسم الرياض 2022 - 2023

تقام فعاليات موسم الرياض 2022 في 15 منطقة وهي: