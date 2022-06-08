قشرة بيضاء وعيون حمراء .. سلحفاة مصابة بالبهاق تظهر في سويسرا

أعلنت العاملون في حديقة "تروبيكواريوم - Tropiquarium" السويسرية ولادة أول سلحفاة جالاباجوس العملاقة بقشرة بيضاء وعيون حمراء اللون.

وذكرت إدارة حديقة الحيوان بأن السلحفاة البيضاء مُصابة بالبُهاق وهو ما جعل مظهرها يبدو غريبًا للزوّار وأصبحت حديث بعض وسائل الإعلام.

وتعد سلحفاة غالاباغوس العملاقة من الأنواع المهددة بالانقراض، إذ يوجد أقل من 15000 سلحفاة على قيد الحياة اليوم، وذلك وفقًا لحديقة الحيوان السويسرية.

وأتاحت حديقة "تروبيكواريوم" السويسرية، زيارة السلحفاة منذ يوم الجمعة الماضي، للاستمتاع بمظهرها الغريب.

وأشارت إلى أن عمر السلحفاة النادرة يبلغ شهرًا واحدًا فقط، في حين تزن نحو خمسين جرامًا، ويقارب حجمها راحة اليد.

وبالرغم من حداثة عمرها إلا أن عائلتها من سلاحف غالاباغوس العملاقة يصل متوسط عمرها الافتراضي إلى قرنين، ضمن الأنواع المعرضة للانقراض في اللائحة الخاصة بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقال صاحب حديقة الحيوانات فيليب موريل، في تصريحات تناقلتها الصحف: "آمل أن تنمو المولودة الجديدة محمية في الحديقة، إلا أن جنسها لم يتحدد حتى الآن، كما أنها أنشط من غيرها من السلاحف".

وأوضح أن هذا النوع من السلاحف يواجه مشكلة واضحة في التكاثر؛ نظرًا لوزنها الذي يصل إلى 200 كيلوجرام عندما تصبح بالغة، فلا يتعدى معدل نجاح تكاثرها الـ2%.

وقالت حديقة الحيوان في بيان: "هذه هي المرة الأولى في العالم التي تولد فيها سلحفاة جالاباجوس البيضاء وتحتجز في الأسر. ولم يسبق أن لوحظ أي أفراد من الألبينو في البرية."