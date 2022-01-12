قصة "عذراء خان" المذهلة .. أردنية باكستانية فقيرة تعثر في حسابها على 45 ألف دينار

لم تتوقع مُسنة أردنية من أصول باكستانية العثور على مبلغ ضخم في حسابها البنكي بعد أن عاشت لسنوات في فقر مدقع داخل بيت آيل للسقوط تتسرب فيه مياه الأمطار من كل حدب وصوب.

وروت المُسنة عذراء خان تفاصيل دقيقة حول قصتها المذهلة من اللحظة الأولى التي وطأت قدمها الأراضي الأردنية قبل عشرات سنوات حتى عثورها على مبلغ 45 ألف دينار(63 ألف دولار أمريكي) في حسابها البنكي.

وقالت عذراء بلغتها العربية البسيطة والممزوجة ببعض الكلمات الأجنبية بأنها وصلت الأردن قبل 40 عامًا، حين كنت بعمر الـ19 عامًا، وعملت كممرضة متطوعة مع الجيش الباكستاني في منطقة الصفاوي.

وعلى مر السنوات واجهت عذراء ظروفًا معيشية صعبة وبدأت رحلتها من الفقر والحاجة والعوز لكنها أصرت على البقاء في الأردن بعد حصولها على الجنسية الأردنية تكريمًا لجهودها ثم غادرت إلى مدينة المفرق لتصبح قابلة قانونية تساعد النساء على الولادة.

وقالت عذراء أنّها تسكن منذ 16 عامًا في غرفة وحمام في مدينة المفرق تبرع بها أحد المحسنين طيلة تلك الفترة، وبينت أنَّ لا معيل لها وهي وحيدة ولم تتزوج لأن العرف السائد لديها بأن المجندات في الجيش لا يتزوجن.

وقبل أيام وصلت الممرضة عذراء إلى مساعد محافظ المفرق نضال حجازين والذي تولى قصتها ليعثر في حساب بنكي مجمد لها على 45 ألف دينار وتغادر معه مربع الفقر المؤلم الذي سكنت به لعقود طويلة.

ولم تكن عذراء تعلم أنَّ لديها مبلغًا ماليًا في حسابها ووديعة قديمة زادت طيلة ذلك الوقت لتصل إلى 9 آلاف دينار.

وقال حجازين أنَّه سمع قصتها وبدأ باتصالاته مع أحد البنوك والضمان الاجتماعي ليصل إلى مفاجأة كبيرة، بوجود راتب شهري يجري تحويله بانتظام إلى البنك وقيمته 250 دينارًا، إذ حصلت عليه في عام 2008، وأنَّ قيمة المبلغ المحول من الرواتب يصل إلى 36 ألف دينار.

وأوضح أنَّ البنك قال له إنَّ لها وديعة قديمة قيمتها 5 آلاف دينار وقد أصبحت لطول المدة 9 آلاف دينار ليصبح المبلغ نحو 45 ألف دينار، وتبدأ معها أفراح عذراء التي طرقت كثيرًا من أبواب المساعدة وكانت تحصل على مبلغ معونة وطنية قيمته 45 دينارًا.