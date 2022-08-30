مبتز البنات خالد .. القصة كاملة

تصدر وسم مبتز البنات خالد قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية بعد نشر فتاة نص رسالة ابتزاز كانت قد وصلتها من قبل شاب يدعى خالد.

وبجولة سريعة على التغريدات المنشورة عبر الوسم المذكور، كشفت فتاة تعرضها للابتزاز العلني والصريح من قبل المدعو خالد الذي وجه لها وابلًا من العبارات المستفزة بهدف استغلالها لإشباع رغباته العاطفية.

وتاليًا نص الرسالة التي تلقتها الفتاة من قبل المدعو خالد، مع تظليل العبارات السيئة:

وتوعد الشاب في رسالته الفتاة "بالفضيحة" في حال لم تستجب لمطالبه بـ"تدليعه" وبأنه سيقوم بنشر صورها عبر مجموعات الواتساب.

مبتز البنات خالد

وكعادتهم، انقسمت آراء المعلقين عبر وسم #مبتز_البنات_خالد بين من طالب بمحاسبة المدعو خالد لابتزازه الفتاة وبين من اعتبر أن الفتاة هي المذنبة في هذه الواقعة باعتبارها وافقت منذ البداية على إرسال صورها له.

وقالت المغردة رزان: "لا حول ولا قوة الله بالله مدري كم مرة نقول لا ترسلون صوركم لا تثقون مدري كيف تثقون بواحد بينك وبينه شاشة"؟