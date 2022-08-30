مبتز البنات خالد .. القصة كاملة

تصدر وسم مبتز البنات خالد قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية بعد نشر فتاة نص رسالة ابتزاز كانت قد وصلتها من قبل شاب يدعى خالد.
وبجولة سريعة على التغريدات المنشورة عبر الوسم المذكور، كشفت فتاة تعرضها للابتزاز العلني والصريح من قبل المدعو خالد الذي وجه لها وابلًا من العبارات المستفزة بهدف استغلالها لإشباع رغباته العاطفية.
وتاليًا نص الرسالة التي تلقتها الفتاة من قبل المدعو خالد، مع تظليل العبارات السيئة:
وتوعد الشاب في رسالته الفتاة "بالفضيحة" في حال لم تستجب لمطالبه بـ"تدليعه" وبأنه سيقوم بنشر صورها عبر مجموعات الواتساب.
مبتز البنات خالد
وكعادتهم، انقسمت آراء المعلقين عبر وسم #مبتز_البنات_خالد بين من طالب بمحاسبة المدعو خالد لابتزازه الفتاة وبين من اعتبر أن الفتاة هي المذنبة في هذه الواقعة باعتبارها وافقت منذ البداية على إرسال صورها له.
- وقالت المغردة رزان: "لا حول ولا قوة الله بالله مدري كم مرة نقول لا ترسلون صوركم لا تثقون مدري كيف تثقون بواحد بينك وبينه شاشة"؟
- فيما قال المغرد وليد: "يا خي هي سبب المشكلة ساتره على نفسها وما صورت محتوى إباحي ما كان أحد هددها ذي غلطتك تخلي واحد زبالة ما يسوى يجي يذلك ولا هو أول مرة ولا آخر مرة إذا ما وقفتوا تصوير نودزات ودام الوضع صار تجاري راح يجونك ناس من برا السعودية ويلا علميني وش بتسوين وقتها".
- وقالت صحابة حساب "يا أخي هم عليهم أساليب الشيطان برأسه يخاف منهم فما بالك بالمراهقات إلى تصدق كل شي أو تكون على نيتها وتحسبه صدق إنسان طيب ، وطبعاً مو كل المراهقات نفس بعض بعضهم تعرف مصلحتها وتخاف الله وتحشم أهلها ، لكن بعضهم نقول إنه جهل وربما أسباب أخرى".
القبض على المتحرش ماهر
وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت الأسبوع الماضي القبض على مقيم كان قد أثار جدلًا بتهديد فتاة والإساءة للذات الإلهية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لشرطة الرياض على موقع التدوين "تويتر": "قبضت شرطة مكة المكرمة على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".
وفي الوقت الذي لم تكشف تغريدة شرطة ماهر هوية المقيم المتورط، إلا أن المغردون أكدوا أنه المحرش ماهر هو المعني بهذه القضية بعد أن شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا ملحوظًا بهذا الشأن.
وكشفت الصور التي نشرتها الفتاة جملة من التهديدات التي كانت قد تلقتها من الشاب المدعو ماهر ومنها نشر صورها على منصات التواصل الاجتماعي وعبارات تكفير وسب الذات الإلهية.
وقال المتحرش ماهر في تهديده: "مو على كيفك راح أقتلك وانشر صورك والحكومة ما رح تسوي شي، الحين أي شخص قتل في الدول العربية محد يتكم سجن يومين واطلع وانتي ميتة".
كما زعم المدعو ماهر في تهديده أن "القاتل في السعودية لا يُحاسب" وبأن الحكومة لن تتمكن من الوصول له أو محاسبته، بالإضافة إلى جملة من عبارات سب الذات اللاهية التي يتعذر على موقع البوابة نشرها.
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