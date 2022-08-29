الملكة رانيا تلمح لموعد زفاف الأمير الحسين ورجوة

كشفت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني، عن موعد زفاف نجلها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله من الآنسة رجوة آل سيف.

ونشرت الملكة رانيا عبر خاصية "القصص -Stories” لقطات من زيارتها لمزرعة "بيت الخروب" في محافظة مادبا جنوبي العاصمة الأردنية عمان.

وخلال لقائها مجموعة من ريادي مزرعة "بيت الخروب" كشفت الملك رانيا بطريقة غير مباشرة عن معلومة تتعلق بالأمير الحسين بن عبدالله وحفل زفافه.

ووجهت الملكة رانيا حديثها لمن يرغب بالزواج قريبًا ان يحدد موعداً في الصيف المقبل الزواج أسوة بالأمير الحسين بن عبد الله، وهو ما اعتبره مراقبو الحدث الملكي المنتظر اعلانًا غير مباشر لموعد عقد قران ولي العهد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع حديث الملكة رانيا، معربين عن فرحتهم بإقامة زفاف ملكي في العائلة الهاشمية.

خطوبة الأمير الحسين

وكانت العائلة الملكية الأردنية قد احتفلت في ١٧ أغسطس الجاري بعقد قران الأمير الحسين بن عبد الله من الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالرياض، بحضور الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا وعدد من الأمراء في العائلة الهاشمية.

ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الديوان الملكي الهاشمي خطوبة الأمير الحسين، حتى بدأت التساؤلات حول موعد حفل الزفاف والمكان الذي ستقام فيه مراسم الحدث الملكي المنتظر.