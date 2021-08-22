قلب من ذهب.. لاعبة بولندية تبيع ميداليتها الأولمبية لعلاج طفل رضيع

يبدو أن رامية الرمح البولندية "ماريا أندريجسيك" لديها قلب من الذهب، حيث قررت بيع ميداليتها الفضية في أولمبياد طوكيو 2021 لدفع تكاليف علاج طفلة مريضة.

وقامت "ماريا"، الناجية من سرطان العظام، ببيع الميدالية بالمزاد لمنح طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر مصابة بعيب في القلب فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وأعلنت اللاعبة الأولمبية البالغة من العمر 25 عامًا يوم الاثنين عبر صفحتها على تطبيق "فيسبوك" أن العرض الفائز البالغ 125000 دولار أمريكي (158000 دولار أسترالي)، والذي قدمته سلسلة متاجر صغيرة بولندية، ستدفع مقابل عملية الطفلة "ميلوشيك ماليسا" في المركز الطبي التابع لجامعة ستانفورد.

وكتبت على صفحتها: "من دواعي سروري أن أسلم "زابكا"، سلسلة المتاجر الصغيرة، ميداليتي، التي تمثل بالنسبة لي رمزًا للإيمان والمثابرة في مواجهة عقبات كبيرة".

في مقابلة مع برنامج رياضي بولندي، قالت "ماريا أندريتشيك" إن الفوز بالميدالية جلب لها السعادة وأرادت أن تنقل هذه السعادة إلى طفلة صغير يمكنه الاستفادة منها.

وقالت: "القيمة الحقيقية للميدالية تبقى دائمًا في القلب، الميدالية ليست سوى شيء ملموس، لكنها يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للآخرين، كما يمكن لهذه الفضة أن تنقذ الأرواح، بدلًا من جمع الغبار في الخزانة، لهذا السبب قررت بيعه بالمزاد لمساعدة الأطفال المرضى".

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفلة "ميلوشيك ماليسا"، التي تعاني من عيب في القلب يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وتسبب في تلف الشرايين في رئتيها وقلبها.