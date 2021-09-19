كائنات فضائية تدفع أمريكي الى إطلاق النار على فندق بكنتاكي

زعم رجل من ولاية كنتاكي الأمريكية بأنه شاهد كائنات فضائية مريبة من نافذة أحد الفنادق وهو ما أجبره على إطلاق النار عليها.

وكشفت شرطة ريتشموند بأنها تلقت بلاغا حول إطلاق عيار ناري في تمام الساعة 3:27 من صباح يوم السبت في فندق في كينلاند درايف، بالقرب من الطريق السريع 75، في ريتشموند.

وقالت الشرطة إنه تم إجلاء روّاد الفندق فور توجهها إلى مكان إطلاق النار، واستدعاء وحدة الاستجابة للطوارئ بشرطة ريتشموند لمساعدة الرجل الذي كان داخل غرفة مع امرأة كانت قد حبست نفسها في الحمام.

وقالت الشرطة إن "صمويل ريدل" (55 عامًا)، من سكان واكو، اعتقل في نهاية المطاف الذي قال خلال التحقيقات الأولية بأنه لاحظ وجود كائنات فضائية في ساحة انتظار السيارات وكان يطلق النار عليها.

ووفقًا لسجلات المحكمة، وُجهت إلى ريدل ست تهم تتعلق بالتعريض الجائر للخطر، وثلاث تهم بارتكاب الأذى الإجرامي، وتهمتي حيازة مسدس باعتباره مجرمًا مُدانًا، وتضمنت أربع تهم تعريض ضابط شرطة للخطر.

وقالت الشرطة إنها عثرت على مسدسين وبندقية آلية في غرفته.

وأكدت الشرطة بأن أحدًا لم يصب بأذى عندما أطلقت النيران، لكن بعض السيارات تضررت.