كارمن شماس تعلن ظهور رسول جديد في لبنان!

زعمت عالمة الفلك اللبنانية كارمن شماس بأن لبنان تشهد منذ أيام ظهور رسول جديد يدعى "الحكيم نشأت منذر" سيعمل على إنقاذ البشرية.

وظهرت المنجمة اللبنانية في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس أمام شخص "عادي" من ناحية الملامح والتفاصيل ممسكًا عصا بيده ومتعمدًا إغلاق عينيه ورسومات غريبة على جبهته.

شو صاير ب #كارمن_شماس ؟ هل فعلا مقتنعة بالكلام يللي عم تقوله؟ هل تعرضت لغسيل دماغ ام هاي حالة مرضية ؟ وهيدا المشعوذ يللي معها ... المصيبة إنه في ناس مصدقة وواقعة تحت سيطرته. https://t.co/k0a4LCjMvz — rania barghout (@raniabarghout) January 10, 2022

ووجهت كارمن شماس خطابها في الفيديو للشعب اللبناني وتهنئهم بظهور الرسول الجديد على أرضهم بعد 1500 عام وبأنه مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقًا من أرض لبنان الحبيب.

وأضافت: "هنيئا لنا وللعرب والعالم اجمع برسول مرسل على أرض لبنان، هنيئا للأرض بإبنها البار منقذها من جحيم البشر والأشرار".

وأردفت تقول: “لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين، ولشعرتم بقوة النور الإلهية ولتأملتم ولعرفتم أنكم اكثر أمانا تحت جناح النور الساطع".

وأثارت تصريحات المنجمة اللبنانية سخرية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وتسائلوا عن السبب الذي دفعها للاستهانة بذكاء الآخرين والترويج لفكرة مضللة في هذا الوقت تحديدًا.

كارمن شماس

كارمن قديح شماس (16 يوليو-) عالمة فلك لبنانية

ولدت كارمن شماس في بيروت، ودرست علم الفلك في الجامعة الأمريكية في بيروت وبعد تخرجها عام 1986 سافرت مع زوجها إلى أميركا الجنوبية، حيث عاشت في كولومبيا فترة طويلة، تدربت على يد الأساتذة في علم الفلك، وافتتحت مكتبًا لتقدم استشارات في الطالع.

حياتها الأسرية

تزوجت من رجل لبناني يعمل مهندس كمبيوتر ورزقت منه بابنة وحيدة

مشوارها المهني

عام 1999 عادت إلى بيروت لتكون انطلاقتها عبر تلفزيون المستقبل في برنامج عالم الصباح من خلال فقرة كارمن و الأبراج و إذاعة الشرق، كما تكتب في صفحة الأبراج في مجلة قمر و جريدة النهار.

حققت كارمن شماس شهرة وانتشارًا عربيًا ويعتبر كتابها من أكثر الكتب مبيعًا سنويًا.

في مارس 2001 اختيرت لتكون من أكثر 100 شخصية غيرت لبنان في جريدة L’Express International.

أبرز توقعاتها

احتلت عناوين الصحف عندما توقعت حدوث حدث سيء في 14 فبراير 2005 وشهد حينها حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

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