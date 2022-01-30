كريستيانو رونالدو يتغزل بجمال دبي باللغة العربية

قرر مهاجم مانشستر يونايتد والنجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" الاحتفال بجائزة هداف كرة القدم في كل العصور، والمقدمة من "جلوب سوكر"، بين جمهوره في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في دبي.

وأطل "رونالدو" على مسرح إكسبو دبي 2020، الذي امتلأ بالجماهير من جميع أنحاء العالم، بطريقة جديدة واستثنائية حين صعد من مصعد حمل المسرح الدائري بالكامل من تحت الأرض إلى وسط الحضور.

وكان في استقبال النجم العالمي المئات من المشجعين الذين تواجدوا بأعداد كبيرة لرؤية نجمهم المحبوب الذي جلس بالقرب من جائزة هداف كرة القدم في كل العصور والتي فاز بها النجم البرتغالي الشهر الماضي، ولكنه غاب حينها عن الحفل لالتزامه مع فريقه في مباراة ضمن "البريميرليغ"، واستلمها بدلًا عنه وكيل أعماله "خورخي مينديز".

واستغل "رونالدو" فترة تواجده في دبي مع أسرته للاحتفال بعيد ميلاد شريكته "جورجينا رودريغيز" بإضاءة أطول مبنى في العالم برج خليفة.

وأنفق اللاعب آلاف الدولارات لإضاءة برج خليفة برسالة "عيد ميلاد سعيد" لـ"جوروجينا” مرفقة بصورة ساحرة لها.

كما التقى "رونالدو" في دبي مع ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الملقب بالشيخ فزاع، وشارك صورة من لقائهما عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وفي ختام زيارته للإمارات، نشر "رونالدو" صورة له مع عائلته وأرفقها بتعليق باللغة العربية شكر فيها دبي على الترحيب الحار: "شكرًا دبي على الأوقات الجميلة .. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة .. شكرًا دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية ..دبي بيتي الثاني .. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل … مع خالص محبتي لكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع منشور "رونالدو"، بحماس لتعمده استخدام اللغة العربية.

ومن جانبها نشرت "جورجينا رودريغيز" منشورًا عن دبي، رافق صورتها مع العائلة على الشاطئ، وكتبت عليها: "فخورة جدًا بعائلتي الجميلة. هنا في دبي الأحلام تتحقق".