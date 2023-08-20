كشخة ومعلم.. الدوري الفرنسي يحتفل بأهداف موسى التعمري مع مونبلييه

البوابة - احتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي "أوبر إيتس للدرجة الأولى - Ligue 1 Uber Eats" عبر منصات التواصل الاجتماعي باللاعب الأردني موسى التعمري بعدما قاد فريقه مونبلييه لتحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي، على حساب مضيفه ليون.

ونشر الحساب الرسمي لـ"الدوري الفرنسي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لـ التعمري بعدما سجل هدفه الأول في الدقيقة 39 من عمر المباراة، أرفقها بتعليق جاء فيه: "ديروا بالكم موسى بيك هنا!” وختمها بإيموجي العلم الأردني.

وبعد إحرازه للهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر المباراة، عاد حساب الدوري الفرنسي ونشر صورة أخرى من احتفالات التعمري وأرفقها بتعليق: "يا معلم يا معلم يا معلم.. موسى التعمري لا يضيع وقته وسجل ثاني أهدافه في مرمى ليون" مع العلم الأردني.

وبعد دقائق، نشر حساب الدوري الفرنسي صورة ثالثة للتعمري ووصفه بـ"كشخة"، وهي كلمة أردنية معادلة لما نطلق عليه في مصر "حاجه أبهة"، أي موقف مشرف يليق بصاحبه.

وفي ختام المباراة التي أقيمت على ملعب غروباما ستايديوم، كشف الحساب الرسمي للدوري الفرنسي أن موسى التعمري أصبح أول لاعب أردني يسجل هدفين في البطولة الفرنسية، وأنه بات اليوم ضمن 103 لاعبًا من جنسيات مختلفة يسجلون هدفًا واحدًا على الأقل في الدوري الفرنسي منذ موسم 1947/48.

وسم موسى التعمري

تفاعل آلاف الأردنيين مع أهداف النجم الأردني موسى التعمري في الدوري الفرنسي بشكل كبير، حتى تصدر وسم "موسى التعمري" قائمة الأكثر تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك).

وكتب المغرد محمد الصرايرة: "موسى التعمري فخرنا"، فيما كتب آخر: "فخر الاردن لاعبنا موسى التعمري اليوم في اول ظهور له مع فريقه مونبيلييه الفرنسي"، وعلق آخر: "الأردني موسى التعمري حديث الساعه عربياً وعالمياً في كرة القدم حلمت فيوم انه بلعب مع الريال قدها النشمي".

وكان التعمري بدأ مسيرته مع شباب الأردن ثم لعب للجزيرة على سبيل الاعارة قبل أن يرحل للدوري القبرصي من بوابة ابويل نيقوسيا ومن ثم أود هيرفلي لوفين البلجيكي وصولاً لمونبلييه الفرنسي.

موسى التعمري يتحدث العربية

وبعد تحقيق الفوز، أجرى التعمري عدة لقاءات متلفزة مع قنوات ومواقع إخبارية فرنسية، حرص خلالها على الحديث باللغة العربية، إذ قال ففي إحداها عبارة "الحمد لله".

الاردني موسى التعمري بعد التألق وتسحيل هدفين امام ليون "اول شيء نقول الحمدلله"



pic.twitter.com/O3oWXyvrKR — Oday Awad 🇵🇸 (@OdayAwad) August 19, 2023

ولي العهد يتفاعل مع أهداف موسى التعمري

احتفل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بهدفي اللاعب الأردني موسى التعمري ضمن صفوف مونبلييه بالدوري الفرنسي.

ونشر الأمير الحسين مقطع فيديو لهدف التعمري في مرمى ليون بالدوري الفرنسي، وأرفقه بوسم "التعمري" وعلم الأردن.