كلاب بذيء وإيحاءات جنسية.. مطالبات بحظر تطبيق المحادثة "لوبي" في السعودية

تصدر وسم "#ايقاف_برنامج_لوبي_مطلب" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بتغريداتٍ غاضبة من مغردين طالبوا بحظر تطبيق غرف المحادثة "لوبي-lobby" في المملكة لما يتضمنه من محادثات خارجة عن نطاق الأدب والأخلاق.

وأوعز المغردون السعوديون مطلبهم بحظر التطبيق نظرًا لما كشفته فيديوهات "صادمة" توثق ما يجري على ذلك التطبيق من حادثات مثيرة للاشمئزاز تحمل في طياتها إيحاءات جنسية بطريقة مريبة.

وبحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسم "#ايقاف_برنامج_لوبي_مطلب"، والتي يتعذر على موقع البوابة نشرها، شهدت غرف المحادثة حوارات "بذيئة" بين شباب وفتيات وكأنها جزءا من أفلام إباحية.

وأعرب المغردون عن استيائهم وغضبهم لطريقة تعامل الشباب والفتيات في السعودية مع تطبيقات عالمية كان الهدف من إنشاءها تسهيل التواصل مع الآخرين في ضوء ما فرضه وباء كورونا من قيود اجتماعية خلال العامين الماضيين.

وكان مغردون قد انفجروا غضبًا قبل يومين بعد الكشف عن محادثة يقوم بها أحد الشباب مع مجموعة من الأطفال عبر ذات التطبيق تتضمن إيحاءات جنسية صريحة.

وبحسب الفيديو، فقد سُمع "مدير" الغرفة، الذي أطلق على نفسه اسم Sugar Daddy، وهو يوجه عبارات جنسية للطفلتين بطريقة مثيرة للاشمئزاز.

#ايقاف_برنامج_لوبي_مطلب



This is why it is trending pic.twitter.com/1ROwludVyg