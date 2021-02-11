كلاب ملونة تجتاح شوارع روسيا.. ما القصة؟

فوجئ سكان منطقة "نيجني نوفغورود" بمدينة دزيرجينسك الروسية بكلاب ملونة تمشي بالشوارع.

والتقط السكان المحليون صورًا لحيوانات ذات لون غير عادي بالقرب من مصنع زجاجي، والذي كان ينتج سابقًا زجاج أكريليك وحمض الهيدروسيانيك.

وفي عام 2015، تم إعلان إفلاس الشركة؛ والآن هناك العديد من المباني المهجورة في هذه المنطقة.

وتبين أن هذه الكلاب توجد في منطقة أكبر المصانع الكيميائية الذي تخصص في إنتاج زجاج الأكريليك وحمض الهيدروسيانك.

وقال أحد موظفي المصنع: "إن الكلاب، على الأرجح، تعرضت لبقايا مادة كيميائية مثل كبريت النحاس، وقد حدث مثل هذا الأمر منذ عامين". وتجري السلطات حاليًا مفاوضات مع إدارة المصنع لاصطياد الكلاب ومساعدتها.

فيديو طريف.. محامٍ للقاضي: "هل تسمعني؟.. أنا لست قطة"

الإعلامية الكويتية بيبي الخضري توثق لحظة التحرش بها في شارع عام

المتحرشة انجل تعتدي على شقيقتها والعنف الأسري السعودي يتدخل