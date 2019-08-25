كلمة من 29 حرفًا تصيب حضور مؤتمر بالدهشة.. هل نجحت في قرائتها؟

من الواضح أن المناخ الاقتصادي في الهند أصبح أكثر تعقيدًا يومًا بعد يوم، وهذا ما يفسر الرسائل المعقدة التي يرسلها صانعو السياسة النقدية للعالم.

وهذا ما حدث خلال خطاب عضو لجنة السياسة النقدية في الهند "شيتان غات" في اجتماع لجنة السياسة النقدية (MPC) الأخير، حين فاجأ مراقبي البنك المركزي بكلمة طويلة جدًا أجبرتهم على اللجوء الى قاموس "أكسفورد" لمعرفة معناها.

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في محضر الاجتماع، الذي نُشر يوم الأربعاء (21 أغسطس)، قال "شيتان غات" أن تقديرات النمو الاقتصادي في الهند خضعت للأسف إلى درجة معقولة من floccinaucinihilipilification وعلى الرغم من ذلك، فمن المرجح أن يرتفع النمو".

وبالرغم من ذك هذه الكلمة في قاموس "أكسفورد" لكنها أصابت الحضور بالصدمة وهو ما دفهم للبحث عن معناها.

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وتعد كلمة floccinaucinihilipilification مدرجة بالفعل في قاموس "أكسفورد" ضمن قائمة أطول الكلمات باللغة الإنجليزية، وتعني "اعتبار شيء ما وكأنه بدون أي قيمة"، ويعود أصل الكلمة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، حيث ذكرت لأول مرة ضمن رسالة كتبها الشاعر ويليام شنستون، ويُشار إليها غالبًا بأنها أطول كلمة غير تقنية في اللغة الإنجليزية.

واستخدم "غات" الكلمة في محاضر الاجتماع للإشارة إلى أن تقديراته تؤكد ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند مستقبلًا، رغم الأزمات التي يمر بها حاليًا، لكن الكلمة التي نطقها "غات" لا تعد أطول كلمة في اللغة الإنجليزية، إذ يوجد ما هو أطول منها، وهي كلمة "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" التي تتكون من 45 حرفا، وتشير إلى أحد الأمراض الرئوية.

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