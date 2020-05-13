"كلها سودة".. دكتورة كويتية تقدم استقالتها بسبب كثرة "العبي والنقاب"!

أثارت الأكاديمية الكويتية والناشطة الدكتورة لولوة القطامي جدلًا بعد انتقادها ارتداء العباءة السوداء والنقاب في الجامعات الكويتية.

وقالت الدكتورة لولوة في وفي الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات لولوة القطامي في برنامج الصندوق الأسود، من تقديم الإعلامي عمار تقي، أنها قدمت استقالتها من جامعة الكويت عام 1993 بسبب كثرة "العبي والنقابات".

وقالت: "بسبب اللبس الأسود قدمت استقالتي من الجامعة، ذهبت الى المدير وقلت له بأني غير مستعدة للعمل في مكان عمل كئيب".

كما تحدثت عن قصتها مع أعضاء جمعية الإصلاح، وعن ملابسات تقديم استقالتها من الجامعة بسبب انتشار اللباس الأسود، وغيرها من الملفات والقضايا.

وفي الوقت الذي أكد فيه الإعلامي تقي بأن ارتداء النقاب والعباءة هو حرية شخصية وبحسب معتقد كل انسان فهو يرى هذا النوع من أنواع الالتزام الديني لترد قائلة: "ما يخالف يلبسون عبي في الشارع لكن عندما يصلون الجامعة عليهم خلعها، كما أن الدكاترة هم بمثابة آبائهم".

وأردفت تقول: "المنظر كئيب، هذه مشكلة بالنسبة لي".

لولوة القطامي: قدمت استقالتي من جامعة الكويت بسبب كثرة «العبي والنقابات». pic.twitter.com/lERIo90o7X — المجلس (@Almajlliss) May 11, 2020

وأثار حديث الأكاديمية الكويتية موجة غضب واسعة بين مواطنيها وطالتها انتقادات لاذعة جدًا.

يذكر أن لولوة القطامي كانت أول كويتية تسافر للدراسة في بريطانيا في بدايات خمسينيات القرن الماضي، كما أسست أول جمعية نسائية كويتية.

وحصلت على منصب نائب رئيس في اتحاد الطلبة في جامعة "أدنبره" في اسكتلندا.

وسبق أن قالت في تصريحات سابقة لها: "عندما ذهبت إلى بريطانيا عام 1952 لم يكن ببالي بأني سأصبح مدرسة حيث التحقت في مدرسة داخلية فرنسية في جنوب بريطانيا لأتعلم اللغتين الفرنسية والإنجليزية ولكي أتعلم الموسيقى أيضًا التي كنت مغرمة بها".

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