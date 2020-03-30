"كورونا برغر".. طاهٍ فيتنامي يستخدم إبداعه للتعامل مع أزمة الفيروسات

وسط حالة الرعب الذي يعيشه العالم في الوقت الراهن جراء انتشار فيروس "كورونا" وتحوله الى وباء عالمي، نجح البعض في استثماره وتحويله الى مادة أو وسيلة لرفع معنويات الآخرين وتقليل الذعر المنتشر بين الناس.

آخر هذه الإبداعات كانت مبادرة شيف فيتنامي حين حول "أزمة الفيروسات القاتلة" الى إلهام.

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وقام الطاهي "هوانغ تونغ" بتحضير "برغر أخضر" على شكل فيروس "كورونا" المُستجد، الذي تسبب في إصابة 194 شخصًا في بلاده، تعافى منهم 54 شخصًا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفيتنامية.

ويحاول "هوانغ تونغ" أن يضحك في وجه الوباء العالمي، ويسخر منه، حيث يقضي وقته حاليًا مع فريقه في إعداد عشرات أقراص الـ"برغر" المخلوطة بالشاي الأخضر، ثم يضيفون عليها "تيجانا" صغيرة من العجين لتصبح شبيهة الشكل بفيروس "كورونا".

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وقال "تونغ": "لهذا لم يعد فيروس مخيفًا بعد تناول برغر على شكل الفيروس نفسه.. وطريقة التفكير هذه تنشر السعادة للآخرين خلال هذا الوباء".

وأشار الى أن مطعمه يبيع حوالي 50 برجر في اليوم، على الرغم من الأعداد المتزايدة من الشركات في فيتنام التى اضطرت إلى الإغلاق بسبب الفيروس.

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وقال "دانج دين كوي" (66 عامًا) أثناء خروجه من المطعم بصحبة حفيده إن البرجر الأخضر طريقة لرفع المعنويات.

وأضاف: "فيروس الكورونا هذا شديد الخطورة، لكن إذا أكلنا قطعة برجر بنفس هيئته، سيبدو الأمر في أذهاننا كما لو أننا انتصرنا عليه بالفعل".