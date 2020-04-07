"كورونا" تجبر طيّار بريطاني على تعليق مفاتيح الخطوط الجوية.. وتجعل منه عامل توصيل

مع إغلاق المطارات واصطفاف ما يقارب 40% من إجمالي أسطول الطائرات العالمي على الأرض بسبب جائحة "كورونا"، وجد ملايين العاملين في مجال الخطوط الجوية حول العالم أنفسهم عاطلين على العمل.

فقد أجبرت أزمة "كورونا" العديد من الناس على تغيير أنماط حياتهم وأعمالهم، لدرجة جعلت من قائد طائرات مدنية يعمل في مجال توصيل الطلبات لدى إحدى المتاجر.

​

وقال "بيتر لوغن"، الذي يعمل لدى الخطوط الجوية البريطانية ألا يبقى حبيس منزله بعد أن وجد نفسه "عاطلًا عن العمل" بشكل مؤقت عقب إلغاء رحلات الطيران بسبب أزمة "كورونا".

وأشار "بيتر" الى أنه بدأ مسيرة مهنية جديدة قادته إلى أن يصبح عامل توصيل لدى سلسلة متاجر "تيسكو" المعروفة في بريطانيا.

​

ويقوم "بيتر" يوميًا بتوصيل المواد الغذائية وغيرها الاحتياجات إلى الأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم من مغادرة بيوتهم أما لكبر سنهم أو لمعاناتهم من أمراض خطيرة، مما يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال انتقال عدوى "كوفيد-19" لهم.

وكتب "بيتر" على موقع توتير بالتزامن مع يوم عمله الأول: "تم تعليق مفاتيح طائرات الخطوط الجوية البريطانية 747 لفترة من الوقت، والآن أقود قمرة القيادة من متاجر تيسكو".

​

ولقيت مبادرة الطيار البريطاني إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين كذلك بما يقوم به من عمل إنساني في مساعدة الآخرين في هذه الظروف الصعبة.