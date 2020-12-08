"كورونا" و"حياة السود مهمة".. وسوم تصدرت الترند في 2020

كشف موقع التدوين "تويتر" عن قائمة المواضيع الأكثر إثارة للنقاش خلال عام 2020 بين مستخدميه.

وفي ملخص لاتجاهات النقاش، قال الموقع إن وسم (هاشتاغ) "كوفيد-19" حل أولًا بعد ان تم استخدامه نحو 400 مليون مرة للتغريد، في حين جاء وسم "حياة السود مهمة" في المرتبة الثانية بعد وفاة جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس.

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وأشار الموقع الى أن وسم "ستاي هوم" (لازم المنزل) حلّ في المرتبة الثالثة من حيث حجم التغريد.

وقالت مدونة نشرتها "تويتر": استمر الناس هذا العام باستخدام تويتر للدعوة بشكل علني الى التغيير السياسي ومطالبة قادة العالم بالمحاسبة".

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وأضافت المدونة: "تم إرسال أكثر من 700 مليون تغريدة عام 2020 حول الانتخابات في جميع أنحاء العالم، وكان دونالد ترامب وجو بايدن وباراك أوباما وناريندرا مودي وكامالا هاريس من بين أكثر الشخصيات العالمية التي تم التغريد حولها".

وبالنسبة الى الرسالة الأكثر إعادة للتغريد، حلت أولًا تلك التي حملت في أغسطس نبأ إعلان وفاة "تشادويك بوسمان"، نجم فيلم "بلاك بانثر".

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ونشرت التغريدة عائلة النجم من حسابه، حيث حصدت 7,5 ملايين علامة إعجاب، الأعلى على الاطلاق منذ انطلاق "تويتر"، إضافة الى إعادة تغريدها 2,1 مليون مرة.

والتغريدة الثانية هذا العام من حيث عدد علامات الإعجاب كانت للرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" حول وفاة نجم كرة السلة الامريكي "كوبي براينت"، وحصدت 3,9 مليون إعجاب.

يذكر أن وفاة "براينت" جعلت فريقه السابق "لوس أنجلس ليكرز" الأكثر تداولًا على "تويتر"، يليه فريقا "مانشستر يونايتد" و"برشلونة" لكرة القدم، لكن أهم حدث رياضي على "تويتر" كان مباراة "السوبر بول" الأمريكية.

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