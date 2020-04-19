"كورونا" يتسبب في ظهور لغة جديدة حول العالم.. هل يمكنك التحدث بها بطلاقة؟

أثارت جائحة فيروس "كورونا" المُستجد موجة جديدة من "المصطلحات" و"العبارات" والتي هي نتاج هذه المرحلة الاستثنائية والتي أدت الى استنفار العالم بكافة فئاته.

إذ جمع عدد من الباحثين في كلية "كينجز كوليدج" بالعاصمة البريطانية لندن قائمة مطولة من المصطلحات العامية الجديدة، والتي هي نتاج للوضع "الإستثنائي" و"غير المسبوق" الذي وجد الناس في جميع أنحاء العالم أنفسهم غارقين فيه بشكل مفاجئ منذ اللحظة الأولى لظهوره في "ووهان" منتصف ديسمبر الماضي..

ونتيجة هذه الجائحة، وجد العالم نفسه يتحدث بلغة "جديدة" وغير مسبوقة تتلائم مع هذه المرحلة ومنها:

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مصطلح "Miley Cyrus": لوصف فيروس "كورونا".

Sanny: لوصف مطهر اليدين.

Covidiot: والتي تشير إلى الشخص الذي يخرق قوانين الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

Iso: وهي الاختصار الأسترالي لكلمة "العزلة الذاتية".

Coronacation: دمج كلمتي "كورونا" وVacation والتي تعني إجازة قسرية من العمل بسبب الفيروس.

Coronalusional: دمج كلمتي "كورونا" و Delusional وجود أفكار وهمية أو غريبة بسبب الوباء

Covid-19 (lbs): الوزن المكتسب أثناء الحجر المنزلي.

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Corona Bae: الشريك الذي تمضي معه فترة الحجر المنزلي.

Hamsterkaufing: تخزين الطعام مثل الهامستر (ألماني).

Isobar: ثلاجة مملوءة جيدًا بالكحول لتجاوز الوباء.

Morona: شخص يتصرف بشكل عاطفي أثناء الوباء.

Post-Rona: ما بعد مرحلة كورونا.

The Rona: كلمة أخرى فيروس كورونا يتم تداولها في أستراليا

في العالم العربي:

مكورن: لوصف الشخص المُصاب بفيروس كورونا.

وقال "توني ثورن" من مركز اللغة الحديثة في جامعة "كينغز كوليدغ" بلندن لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "علينا أن نتصالح مع المصطلحات الطبية والعلمية غير المألوفة".

وأضاف: لغة كورونا يمكن أن تساعد الجمهور على فهم الأزمة ولكنها قد تزيد من مستويات التوتر والارتباك إذا لم يتمكن الناس من مواكبتها".

كما انتشرت مصطلحات لم تكن متداولة بكثرة في المجتمعات العربية مثل "الحجر الصحي"، أو "الحجر الطوعي"، أو "التباعد الاجتماعي"، أو "العزل"، وغيرها من الكلمات والمصطلحات التي بدأ تداولها بكثرة بسبب انتشار الوباء.

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