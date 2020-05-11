"كورونا" يُدرج كلمات جديدة في قاموس "دودن".. تعرف عليها!

أثارت جائحة فيروس "كورونا" المُستجد موجة جديدة من "المصطلحات" و"العبارات" والتي هي نتاج هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها اليوم بكل تفاصيلها.

ويستعد قاموس "دودن" الألماني الى إدراج مجموعة من الكلمات الجديدة والمتعلقة بالفيروس.

وقالت مديرة تحرير القاموس "كاترين كونكل-راتسوم"، إن من الكلمات المرشحة بقوة للإدراج في القاموس هي ذات أصول إنجليزية، وتضم:

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* "Covid-19"، "كوفيد-19"، وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

* Lockdown وShutdown وكلاهما بمعنى الإغلاق، وكلمة Social Distancing بمعنى التباعد الاجتماعي.

ويحتوي القاموس، الذي نُشر لأول مرة عام 1880، بالفعل على العديد من المصطلحات الشائعة في أوقات الجوائح، مثل Hamsterkauf بمعنى التكالب على الشراء، وAusnahmezustand بمعنى حالة طوارئ، وSystemrelevanz بمعنى ذات أهمية كبيرة لعمل نظام معين، بحسب بيانات عالمة اللغة الألمانية كونكل-راتسوم.

ويتضمن قاموس "دودن" أيضًا كلمة Coronvirus (فيروس كورونا) منذ سنوات، وذلك في سياق فيروس سارس.

قاموس "دُودِن"

يذكر أن قاموس "دُودِن" بضم الدال الأولى وكسر الثانية، هو قاموس شامل للغة الألمانية، نسبة إلى مؤلفه كونراد دودن عام 1880.

"دودن" هو قاموس شامل بمثابة الإنجيل للغة الألمانية، يشكل مصدرًا أساسيًا بما يحويه من قواعد للإملاء، طريقة الكتابة وكذلك الاستعمال الصحيح للكلمات.

تم طرح الإصدار الأخير (السابع والعشرين) من "دودن" طرحه في عام 2017، ويتألف من 12 مجلدًا تغطي كافة مجالات اللغة الألمانية بما في ذلك الألفاظ الدخيلة، المترادفات، طريقة اللفظ إضافة إلى علم أصول الكلمات.